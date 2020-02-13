دبي - بواسطة محمد فارس Thermal Monitor: تطبيق جديد لمراقبة الحالة الحرارية لهاتفك الأندرويد © Tech World قدمت بواسطة

Thermal Monitor أحد التطبيقات الجديدة على متجر جوجل بلاي، والذي يساعدك على قياس درجة حرارة هاتفك عند القيام بمهام مكثفة.

إذا كنت أحد المستخدمين الذين يرغبون في معرفة مدى ارتفاع درجة حرارة الهاتف عند لعب الألعاب أو مشاهدة مقاطع الفيديو أو القيام بمهام مكثفة أخرى؟ فهذا التطبيق قد يُكمل المهمة على أكمل وجه، والذي يحمل اسم Thermal Monitor، الذي سيُساعدك حقًا على متابعة الحالة الحرارية لهاتفك بسهولة.

فيما يخص كيفية العمل معه، فإذا تم وضع الهاتف تحت الحمل الثقيل، أو كانت الظروف المحيطة تحمل درجات عالية، فسيُطبّق Thermal Monitor نظام اسمها بنظام الاختناق، والذي سيعمل على الحد من الحرارة الإضافة وتقليها، وفي الظروف القاسية سيعمل التطبيق على إغلاق الهاتف تلقائيًا.

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من ناحيته أيضًا، سيعرض لك التطبيق تفاصيل درجة الحرارة من على شريط الحالة وكذلك عبر إشعارات، أو عبر أيقونة عائمة تظهر على جميع شاشات هاتفك الذكي، أخيرًا،تطبيق Thermal Monitor متوفّر للتحميل مجّانًا على متجر جوجل بلاي، وهو قادم بحجم 103 كيلو بايت فقط.

تحميل تطبيق Thermal Monitor على أندرويد.

التدوينة Thermal Monitor: تطبيق جديد لمراقبة الحالة الحرارية لهاتفك الأندرويد ظهرت أولاً على عالم التقنية.