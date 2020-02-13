شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات.. هيئة الشارقة للمتاحف تدخل منافسات "الأوسكار للمتاحف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترشحت هيئة الشارقة بدولة الإمارات، للمتاحف ممثلة ببرنامج "أكاديمية سوا" لجائزة "الوجهات الثقافية الرائدة" Leading Cultural Destinations ضمن منافسات "الأوسكار للمتاحف" إلى جانب 50 جهة ثقافية من 26 دولة من أنحاء العالم.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، يشارك في حفل الجوائز يوم 4 من مارس المقبل في العاصمة الألمانية برلين إلى جانب دولة الإمارات، ممثلة بهيئة الشارقة للمتاحف، كل من الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وإسبانيا، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وغيرها.

وتتنافس الهيئة إلى جانب معرض "سيسترز إن ليبرتي" الخاص بمتحف جزيرة إليس الوطنى للهجرة في مدينة نيويورك الأمريكية، ومعرض أوتوا للفنون في كندا، على أن تحظى الجهة الفائزة بلقب "أفضل تعاون ثقافي" لعام 2020، خلال حفل الجوائز، الذى سبق للندن تنظيمه لخمس سنوات متتالية.

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وتتألف لجنة تحكيم الجائزة من شخصيات ثقافية بارزة، تضم ماثيو أندرسون، محرر الثقافة الأوروبية لصحيفة نيويورك تايمز؛ وهيلينا إيجان، أخصائية السياحة وتحديد الوجهات الثقافية؛ والدكتور مارتن هيلر، أحد المناصرين للقضايا الثقافية والداعمين للفنون؛ وأوليفر جان، رئيس تحرير مجلة "أيه دي كالتشرال دايجست"؛ والدكتور تيري موريل، مدير وأمين عام وعضو مجلس إدارة مؤسسة الأرميتاج؛ والفنان أحمد آوت؛ وسلمى طوقان، نائب مدير مؤسسة دلفينا.

وكانت هيئة الشارقة للمتاحف أطلقت أكاديمية علم المتاحف "سوا" للمرة الأولى فى العام 2015، بالتعاون مع كل من معهد جوته لمنطقة الخليج، وجامعة العلوم التطبيقية فى برلين ومتاحف برلين الوطنية، ويشجع البرنامج المشاركين فيه على تبادل الأفكار والخبرات والمعارف والممارسات والثقافات من خلال التعلم من ومع بعضهم البعض.

يشار إلى أن هذا الحفل السنوى الذى أُطلق عليه "جوائز الأوسكار للمتاحف"، كان قد تأسس بغرض تكريم المشاريع والمبادرات المتميزة والمبتكرة فى شتى الميادين الثقافية من أنحاء العالم.