مقتل شخصين في هجوم لداعش شرقي العراق

العراق/ أمير السعدي/ الخليج 365
أفاد مصدر أمني عراقي، الخميس، مقتل شخصين بهجوم شنه تنظيم داعش على قضاء خانقين بمحافظة ديالى شرقي البلاد.
وقال النقيب هيمن رسول من شرطة القضاء للأناضول، إن "مجموعة من عناصر تنظيم داعش شنوا هجوما في وقت متأخر من ليلة الأربعاء-الخميس على قرية "بهار تازه" ضمن حدود قضاء خانقين".
وأضاف، أن الهجوم أدى إلى مقتل رجل وابنه من الطائفة الكاكائية (إحدى الديانات الكردية القديمة) وإصابة 9 أشخاص آخرين بجروح بينهم عناصر من القوات الأمنية.
وخلال الأسابيع الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه في انتمائهم إلى "داعش"، خاصة في المنطقة الوعرة بين محافظات كركوك وصلاح الدين وديالى، المعروفة باسم "مثلث الموت".
وعام 2017، أعلن العراق تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد، اجتاحها التنظيم صيف 2014.
لكن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق، ويشن هجمات بين فترات متباينة.
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