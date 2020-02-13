ارتفاع وفيات فيروس كورونا في الصين إلى 1310 حالات

صحيفة الخليج الالكترونية أعلنت السلطات الصحية في الصين ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا إلى 1310 حالات على الأقل، وسجلت مقاطعة هوبي، بؤرة تفشي الفيروس، 14840حالة إصابة جديدة بالمرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ، بينها حالات تم تشخيصها سريريا بعد مراجعة أسلوب التشخيص، حسبما نقلت وكالة بلومبرج عن السلطات الصحية صباح اليوم الخميس، وأضافت أن إجمالي 3441 مريضا خرجوا من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء.

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