بالصور .. مداهمة مصنع ذهب تديره عمالة مخالفة وضبط 743 قطعة ذهبية

صحيفة الخليج الالكترونية

ضبطت وزارة التجارة والاستثمار، عمالة مخالفة تدير معملاً لتصنيع المشغولات الذهبية في حي الكندرة جنوب جدة.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن فرقها الرقابية رصدت المعمل ونسّقت مع الجهات الأمنية للقبض على العمالة (من جنسية آسيوية).

وضبطت الفرق الرقابية 743 قطعة من مشغولات الذهب تزن 4 كيلوجرامات، كما أغلقت المعمل، وأحالت العمالة إلى النيابة العامة.

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وأوضحت وزارة التجارة أن العمالة يشتبه أنها تعمل لحسابها الخاص، كما توجد شبهة تستر تجاري؛ إذ لم تتوفر لديها سجلات تجارية أو تراخيص، ما يعد مخالفة لأنظمة نشاط صناعة المعادن الثمينة.