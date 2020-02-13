اخبار الخليج

الحج تعلن عن وظائف شاغرة

0 نشر
صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن توفر 19 وظيفة إدارية شاغرة للجنسين في عدد من المسميات، ومنها ناسخ آلة، مساعد إداري، ومشرف خدمات، وكاتب، ومراقب حج وعمرة.

وأوضحت أن الفئة المستهدفة للتقديم هى خريجي وخريجات المعاهد التخصصيةوالدبلومات المتوسطة، بعد الثانوية العامة وما يعادلها، وخريجي وخريجات الدرجة الجامعية.

ونوهت بأن التقديم متاح بدءً من الأثنين المقبل، وحتى الخميس الموافق 26 / 6 / 1441هـ، عبر الرابط التالى : أضغط هنا .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحج تعلن عن وظائف شاغرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا