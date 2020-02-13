الحج تعلن عن وظائف شاغرة

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن توفر 19 وظيفة إدارية شاغرة للجنسين في عدد من المسميات، ومنها ناسخ آلة، مساعد إداري، ومشرف خدمات، وكاتب، ومراقب حج وعمرة.

وأوضحت أن الفئة المستهدفة للتقديم هى خريجي وخريجات المعاهد التخصصيةوالدبلومات المتوسطة، بعد الثانوية العامة وما يعادلها، وخريجي وخريجات الدرجة الجامعية.

ونوهت بأن التقديم متاح بدءً من الأثنين المقبل، وحتى الخميس الموافق 26 / 6 / 1441هـ، عبر الرابط التالى : أضغط هنا .