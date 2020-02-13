شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دبي أفضل المدن الشاطئية حول العالم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

قامت دراسة جديدة أجرتها comparethemarket بتحليل 26 مدينة شاطئية حول العالم، استنادا إلي عدة عوامل مثل نقاء المياه وتكلفة الدخول ومتوسط درجات الحرارة، للكشف عن أفضل مدن العالم الساحلية.



ووفقا للقائمة التي نشرها موقع "ترافل بلس" travelplus، تصدرت دبي مؤشر أفضل المدن الشاطئية لعام 2020، بمعدل 82.71 نقطة من 100 نقطة، وفيما يلي أفضل 8 مدن جاءت في القائمة.

دبي - الإمارات العربية المتحدة

حصلت دبي علي المركز الأول بـ 82.71 نقطة من إجمالي 100 نقطة، وتتميز المدينة بالشواطئ العامة وشواطئ المنتجعات الخاصة، وهي إحدى أكثر المدن ديناميكية في العالم.

لشبونة - البرتغال

حصلت لشبونة علي المركز الثاني قي القائمة بـ 69.29 نقطة، وهي عاصمة أوروبا الغربية والوحيدة التي تقع على ساحل المحيط الأطلسي.

عنابة.. مدينة الآثار والجبال والشواطئ الجزائرية

ويوجد بها ما لا يقل عن 6 شواطئ يمكن الوصول إليها بواسطة وسائل النقل العام، وأقربها Praia de Carcavelos.

برشلونة - إسبانيا

احتلت برشلونة المركز الثالث في القائمة بـ69.16 نقطة، وهي تعد واحدة من أكبر مدن أوروبا، سواء الحديثة أو القديمة، ويوجد بها ما يقرب من 10 شواطئ رائعة، بما في ذلك منطقة Nova Icaria العصرية.

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طوكيو – اليابان

طوكيو المدينة التي لا تنام أبدا، وعاصمة اليابان، التي تشتهر بالشواطئ أيضا، وأشهرها شاطئ Onjuku، وهو الشاطئ العائلي الهادئ، وهناك شاطئ كوجوكوري الأكثر ازدحاما، وقد حصلت اليابان على المركز الرابع بـ67.95 نقطة.

دوبروفنيك - كرواتيا

وفقا لمعايير العطلة الأوروبية، فإن دوبروفنيك ليست مدينة كبيرة، لكنها تتمتع بنفس المعالم الثقافية العظيمة والمطاعم، والشواطئ الرائعة، ويقع العديد من هذه الشواطئ على مسافة قريبة من المدينة، ما جعل المدينة في المركز الخامس بـ67.93 نقطة.

البندقية - إيطاليا

قد تكون البندقية محاطة بالكامل بالمياه، لكنها ليست مدينة شاطئية، لكن يمكن لزائريها استقلال الحافلة المائية لمدة 10 دقائق للوصول إلى Lido، وهو لسان رملي بطول 7 أميال بين بحيرات Venice والبحر الأدرياتيكي، لذا حصلت على المركز السادس بـ66.54 نقطة.

كيب تاون - جنوب أفريقيا

حصلت كيب تاون على المركز السابع بـ60.25 نقطة على المؤشر، وهي تمتلك كثيرا من الشواطئ الرائعة، أكثرها شعبية شواطئ كليفتون، التي تبعد 10 دقائق فقط بالسيارة من المدينة.

لوس أنجلوس - كاليفورنيا

جاءت لوس أنجلوس في المركز الثامن بعد أن حصلت على 59.52 نقطة، وهي لديها العديد من الشواطئ على بعد مسافة قصيرة بالسيارة من المدينة.

وتشتهر المدينة بالأمواج الرائعة، خصوصا في شاطئ Venice Beach، كما تمتلك لوس أنجلوس أيضا أكبر عدد يومي لساعات لأشعة الشمس بمعدل 13 ساعة في اليوم.