سامسونج تضرب بقوة.. مواصفات وأسعار سلسلة جالاكسي إس 20 الجديدة (صور)

دبي - بواسطة محمد فارس © سامسونج جالاكسي إس 20 الجيل الخامس باللون الرمادي سامسونج جالاكسي إس 20 الجيل الخامس باللون الرمادي

كتب- رامز ميلاد:

في مؤتمر عالمي أقيم في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، طرحت شركة سامسونج الكورية 5 نسخ من هاتفها الرائد جالاكسي إس؛ لتضمن الضغط على منافسيها الرئيسيين هواوي وآبل، قبل أيام من انعقاد مؤتمر برشلونة نهاية هذا الشهر. © سامسونج جالاكسي إس 20 ألترا الجيل الخامس باللون الأسود سامسونج جالاكسي إس 20 ألترا الجيل الخامس باللون الأسود

سامسونج جالاكسي إس 20

الهاتف الأول هو سامسونج جالاكسي إس 20، ويأتي بتصميم زجاجي بالكامل، مغطى بطبقة حماية كورنينج جوريلا جلاس 6، مع شاشة ديناميك أموليد 2 إكس فائقة الجودة، مقاسها 6.2 بوصة، بكثافة 563 بكسل. © سامسونج جالاكسي إس 20 الجيل الخامس باللون السماوي_1 سامسونج جالاكسي إس 20 الجيل الخامس باللون السماوي_1

ويعمل بمعالج إكسينوس 990 ثماني الأنوية، بمعيارية 7 نانومترات، بذاكرة عشوائية رام 8 جيجات، وذاكرة تخزين 128 جيجا.

الكاميرا الرئيسية في سامسونج إس 20، ثلاثية العدسات، بدقة 12 و 64 و12 ميجابكسل، وكاميرا السيلفي بدقة 10 ميجات.

ويعتمد الهاتف خاصية فتح الجهاز بالبصمة الموجودة أسفل الشاشة الخلفية، ويأتي ببطارية 4 آلاف مللي أمبير مدعومة بخاصية الشحن السريع بقدرة 25 وات.

ومن المتوقع طرح الهاتف للبيع بما يعادل نحو 18 ألف جنيه مصري.

سامسونج جالاكسي إس 20 الجيل الخامس

الهاتف الثاني هو سامسونج جالاكسي إس 20 الجيل الخامس، ويأتي بتصميم زجاجي بالكامل، مغطى بطبقة حماية كورنينج جوريلا جلاس 6، مع شاشة ديناميك أموليد 2 إكس فائقة الجودة، مقاسها 6.2 بوصة، بكثافة 563 بكسل. © سامسونج جالاكسي إس 20 ألترا الجيل الخامس سامسونج جالاكسي إس 20 ألترا الجيل الخامس

ويعمل بمعالج إكسينوس 990 ثماني الأنوية، بمعيارية 7 نانومترات، بذاكرة عشوائية رام 12 جيجا، وذاكرة تخزين 128 جيجا. © سامسونج جالاكسي إس 20 باللون الرمادي سامسونج جالاكسي إس 20 باللون الرمادي

الكاميرا الرئيسية في سامسونج إس 20 الجيل الخامس، ثلاثية العدسات بدقة 12 و64 و12 ميجابكسل، وكاميرا السيلفي بدقة 10 ميجات.

ويعتمد الهاتف خاصية فتح الجهاز بالبصمة الموجودة أسفل الشاشة الخلفية، ويأتي ببطارية 4 آلاف مللي أمبير مدعومة بخاصية الشحن السريع بقدرة 25 وات. © سامسونج جالاكسي إس 20 باللون السماوي_1 سامسونج جالاكسي إس 20 باللون السماوي_1

ومن المتوقع طرح الهاتف للبيع بما يعادل نحو 20 ألف جنيه مصري، لكنه بالتأكيد لن يباع في مصر التي لا تتوافر فيها خدمات الجيل الخامس حتى الآن.

سامسونج جالاكسي إس 20 بلس

يأتي سامسونج جالاكسي إس 20 بلس، بتصميم زجاجي بالكامل، مغطى بطبقة حماية كورنينج جوريلا جلاس 6، مع شاشة ديناميك أموليد 2 إكس فائقة الجودة، مقاسها 6.7 بوصة، بكثافة 525 بكسل. © سامسونج جالاكسي إس 20 الجيل الخامس باللون الرمادي سامسونج جالاكسي إس 20 الجيل الخامس باللون الرمادي

Advertisements

ويعمل بمعالج إكسينوس 990 ثماني الأنوية بمعيارية 7 نانومترات، بذاكرة عشوائية رام 8 جيجات، وذاكرة تخزين 128 جيجا.

الكاميرا الرئيسية في سامسونج إس 20 بلس، ثلاثية العدسات بدقة 12 و64 و12 ميجابكسل وكاميرا السيلفي بدقة 10 ميجات.

ويعتمد الهاتف خاصية فتح الجهاز بالبصمة الموجودة أسفل الشاشة الخلفية، ويأتي ببطارية 4500 مللي أمبير مدعومة بخاصية الشحن السريع بقدرة 25 وات.

ومن المتوقع طرح الهاتف للبيع بما يعادل نحو 20 ألف جنيه مصري.

سامسونج جالاكسي إس 20 بلس الجيل الخامس

يأتي سامسونج جالاكسي إس 20 بلس، بتصميم زجاجي بالكامل، مغطى بطبقة حماية كورنينج جوريلا جلاس 6، مع شاشة ديناميك أموليد 2 إكس فائقة الجودة، مقاسها 6.7 بوصة، بكثافة 525 بكسل.

ويعمل بمعالج إكسينوس 990 ثماني الأنوية بمعيارية 7 نانومترات، بذاكرة عشوائية رام 12 جيجا، وذاكرة تخزين 128، أو 256، أو 512 جيجا.

الكاميرا الرئيسية في سامسونج إس 20 بلس الجيل الخامس، ثلاثية العدسات بدقة 12 و64 و12 ميجابكسل، وكاميرا السيلفي بدقة 10 ميجات.

ويعتمد الهاتف خاصية فتح الجهاز بالبصمة الموجودة أسفل الشاشة الخلفية، ويأتي ببطارية 4500 مللي أمبير مدعومة بخاصية الشحن السريع بقدرة 25 وات.

ومن المتوقع طرح الهاتف للبيع بما يعادل نحو 22 ألف جنيه مصري، لكنه بالتأكيد لن يباع في مصر التي لا تتوافر فيها خدمات الجيل الخامس حتى الآن.

سامسونج جالاكسي إس 20 ألترا الجيل الخامس

يأتي سامسونج جالاكسي إس 20 ألترا الجيل الخامس، بتصميم زجاجي بالكامل، مغطى بطبقة حماية كورنينج جوريلا جلاس 6، مع شاشة ديناميك أموليد 2 إكس فائقة الجودة مقاسها 6.9 بوصة، بكثافة 511 بكسل.

ويعمل بمعالج إكسينوس 990 ثماني الأنوية بمعيارية 7 نانومترات، بذاكرة عشوائية رام 12 أو 16 جيجا، وذاكرة تخزين 128، أو 256، أو 512 جيجا.

الكاميرا الرئيسية في سامسونج إس 20 ألترا الجيل الخامس، ثلاثية العدسات بدقة 108 بتقريب بصري 10 إكسات و48 و12 ميجابكسل و0.3 ميجابكسل، وكاميرا السيلفي بدقة 40 ميجا.

ويعتمد الهاتف خاصية فتح الجهاز بالبصمة الموجودة أسفل الشاشة الخلفية، ويأتي ببطارية 5 آلاف مللي أمبير مدعومة بخاصية الشحن السريع بقدرة 45 وات.

ومن المتوقع طرح الهاتف للبيع بما يعادل نحو 27 ألف جنيه مصري، لكنه بالتأكيد لن يباع في مصر التي لا تتوافر فيها خدمات الجيل الخامس حتى الآن.