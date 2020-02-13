شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين فى هجوم إرهابى بمحافظة ديالى العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى شخصان مصرعهما وأصيب 12 آخرون بجروح، إثر هجوم إرهابي في قضاء (خانقين) بمحافظة ديالي.

وأفاد مصدر أمني عراقي، وفقا لقناة (السومرية نيوز) اليوم الخميس، بأن 14 شخصا سقطوا بين قتيل وجريح، إثر قيام عناصر إرهابية بهجوم على مواطنين وقوات أمنية في أطراف قضاء خانقين. وأوضح المصدر أن قوات الأمن اتخذت إجراءات مشددة تحسبا لأي طاريء، فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج والجثتين إلى الطب العدلي.

وكانت خلية الصقور الاستخبارية العراقية كشفت عن أنها تمكنت من إحباط أخطر مخطط إرهابى لاستهداف التظاهرات والقوات الأمنية فى العاصمة بغداد، ونقلت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الخميس، عن مديرﻋﺎم اﺳﺘﺨﺒﺎرات وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻻرﻫﺎب ورﺋﻴﺲ ﺧﻠﻴﺔ اﻟﺼﻘﻮر اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرﻳﺔ أﺑﻮ ﻋﻠﻲ اﻟﺒﺼﺮي قوله إنه تم "إﺣﺒﺎط أﺧﻄﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ إرﻫﺎﺑﻴﺔ ﺧﻄﻂ ﻟﻬﺎ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺘﻔﺠﻴﺮات ﺗﺴﺘﻬﺪف اﻟﻘﻮات الأﻣﻨﻴﺔ والمتظاهرين ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد والمحافظات ﻹﺛﺎرة اﻟﻔﻮﺿﻰ والفتن واﻻﻗﺘﺘﺎل اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ إرﻫﺎﺑﻴﺎ ﻟﺤﺼﺪ المزيد ﻣﻦ الأرواح اﻟﺒﺮﻳﺌﺔ وﺗﺪﻣﻴﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد في البلاد".

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