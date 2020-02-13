مندوب ليبيا يرحب بقرار مجلس الأمن الخاص بوقف إطلاق النار ببلاده

نيويورك/محمد طارق/الخليج 365

أعرب مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير، طاهر محمد السني، بقرار مجلس الأمن الدولي الصادر الأربعاء والذي صدق على مخرجات مؤتمر برلين بشأن الأزمة ببلاده وطالب بوقف إطلاق النار.

وقال السفير الليبي عقب التصويت علي القرار "نرحب بقراركم ونرحب بتأكيد المجلس على أن الحل السياسي للأزمة الليبية هو الحل الوحيد الذي لا مناص له".

وأردف قائلا "يعتبر قرار اليوم وبما لا يدعو مجالًا للشك الإعلان الرسمي عن فشل المغامرة العسكرية التي أقدم عليها المعتدي وداعموه والمراهنون عليه وفشل اغتصاب السلطة بالقوة والانقلاب علي الشرعية".

وتابع قائلا "كما نرحب بما ورد في القرار من التأكيد على التزام مجلس الأمن بسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية والتأكيد مجددا على القرار 2259 لعام 2015 والقرار 2441 لعام 2018 بخصوص مرجعية الاتفاق السياسي الليبي وشرعية حكومة الوفاق الوطني وإشرافها المباشر والحصري علي المؤسسات السيادية والمؤسسة الوطنية للنفط".

وأستدرك "رغم ترحيبنا بالقرار إلا أننا نتساءل: ماذا عن الانتهاكات المستمرة للهدنة المستمرة حتي اليوم؟ وقصف وقتل المدنيين الذي لم يتوقف؟ وتهديد المطارات المدنية ومنع هبوط الطائرات كما حدث مع الأمم المتحدة وفريق المبعوث الأممي".

Advertisements

وأكمل "ماهي ضمانات نجاح مخرجات مؤتمر برلين والمسار السياسي المزمع عقده في جينيف؟ وما ضمان نجاحه ومازلنا لا نري نتائج ملموسة من الحوار العسكري المعروف 5 زائد 5 لتثبيت وقف إطلاق النار؟".

وطالب السفير الليبي أعضاء المجلس بالعمل علي "إيقاف الانتهاكات وجرائم الحرب ومحاسبة مرتكبيها وإيقاف تدفق المرتزقة والذي كان أخرهم وفقا لتقرير الخبراء المعني بالسودان وجود قرابة 15 مجموعة مسلحة دارفورية انضمت لميليشيات حفتر".

وصادق مجلس الأمن الدولي، على مشروع قرار بريطاني يدعو إلى الالتزام بوقف إطلاق النار في ليبيا، ضمن نتائج مؤتمر برلين الدولي.

وبمبادرة تركية روسية، بدأ في 12 يناير/ كانون ثاني الماضي وقف لإطلاق النار بين حكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دوليًا، وقوات اللواء متقاعد، خليفة حفتر، الذي ينازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

وحصل مشروع القرار، وهو برقم 2510، على موافقة 14 دولة من إجمالي أعضاء المجلس (15)، فيما امتنعت روسيا (تمتلك حق النقض) عن التصويت.

وبوتيرة يومية، تخرق قوات حفتر وقف إطلاق النار بشن هجمات على العاصمة طرابلس (غرب)، مقر الحكومة، ضمن عملية عسكرية مستمرة منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، للسيطرة على العاصمة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.