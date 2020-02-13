حماس ترحب بقرار أممي يدين شركات المستوطنات الإسرائيلية

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

رحبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الأربعاء، بقرار أممي أدان شركات المستوطنات الإسرائيلية، معتبرة ذلك "خطوة في الاتجاه الصحيح على طريق عزل الكيان ومحاصرته".

جاء ذلك في بيان للحركة، وصل الخليج 365 نسخة منه، تعليقًا على نشر الأمم المتحدة، "قائمة سوداء" لشركات تعمل في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان المحتلة.

وقالت: "نرحب بتلك الخطوة التي تعتبر بالاتجاه الصحيح على طريق عزل هذا الكيان العنصري ومحاصرته، وصولا لمحاكمته على جرائمه بحق شعبنا، وبمقدمتها جريمة التطهير العرقي بطرد الفلسطينيين من أراضيهم لبناء مزيد من المستوطنات".

وأضافت:" نتوقع من الأمم المتحدة وضع إجراءات قانونية محددة لملاحقة هذه الشركات ومَن يتعاون معها".

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وتابعت: "نتطلع لمزيد من الخطوات الحقيقية من المجتمع الدولي؛ لحماية حقوق شعبنا الثابتة والعادلة".

واستطردت "خاصة في هذه المرحلة التي تتعرض فيها القضية الفلسطينية لخطر شديد بسبب صفقة القرن(المزعومة) التي تمثل تزويرا للتاريخ وتعديا على حقوق شعبنا في أرضه ومقدساته".

والأربعاء، نشرت الأمم المتحدة القائمة المذكورة، وقالت قناة "كان" (عبرية الرسمية)، إنها تشمل 94 شركة إسرائيلية، و18 مثلها من 6 دول أخرى.

ويعتبر المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة المستوطنات غير شرعية، ويستند إلى اتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.