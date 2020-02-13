التعليم توجه بتمديد خدمة المحالين للتقاعد النظامي

صحيفة الخليج الالكترونية

أصدر نائب وزير التعليم الدكتور عبد الرحمن العاصمي قراراً بالموافقة على تمديد خدمة المحالين إلى التقاعد النظامي من شاغلي الوظائف التعليمية حسب التواريخ المحددة بالهوية الوطنية حتى نهاية العام الدراسي الحالي ١٤٤١هـ بدلا عن 1-7-1441هـ..

وأكد التعميم على تمديد خدمة المحالين إلى التقاعد من شاغلي الوظائف التعليمية ممن بلغوا السن النظامي إذا كان تقاعدهم خلال العام الدراسي الحالي بحيث يكون مع بداية العطلة الصيفية إذا اقتضت مصلحة العمل استمرارهم، وفقاً لـ”عكاظ”-.

وجدد العاصمي تأكيد حرص الوزارة على استقرار العملية التعليمية أثناء العام الدراسي، مشيرا إلى رغبة الوزارة في تطوير آليات إنهاء إجراءات شاغلي الوظائف التعليمية الذين سيحالون إلى التقاعد، لافتا إلى أن التمديد جاء استنادا لما ورد في المادة (١٠٥) من الفصل الخامس (تمديد الخدمة) في الباب الرابع (شغل الوظائف) في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية.