شكرا لقرائتكم خبر عن الناتو يوسع مهمة التدريب فى العراق استجابة لمطالبة الرئيس ترامب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق حلف شمال الأطلسي (ناتو)، على توسيع مهتمه التدريبية في العراق، استجابة لمطالبة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب القيام بالمزيد من العمل في الشرق الأوسط.ونقلت قناة "العربية" الفضائية اليوم الخميس، عن الأمين العام لـ"ناتو" ينس ستولتنبرج قوله: إن وزراء دفاع دول الحلف وافقوا على توسيع مهمته التدريبية في العراق استجابة لمطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحلف بالقيام بالمزيد من العمل في منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف ستولتنبرج أن الناتو سيضطلع ببعض أنشطة التدريب التي يتولاها التحالف الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم داعش، وهو ما يعني أن القرار لا يتطلب زيادة عدد القوات الغربية بالعراق، لكنه سيكون بموافقة الحكومة العراقية.
وتابع ستولتنبرج: "اليوم وزراء الحلف... وافقوا من حيث المبدأ على تعزيز مهمة حلف شمال الأطلسي. سيشمل ذلك، في المقام الأول، الاضطلاع ببعض أنشطة التدريب التي يقوم بها التحالف الدولي حاليا".
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