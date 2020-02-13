دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي Galaxy Buds Plus: إليكم مواصفات ومزايا سماعة سامسونج اللاسلكية الجديدة

أزاحت سامسونح الستار في مؤتمرها Samsung Unpacked Galaxy عن أحدث إصدار من سماعتها اللاسلكية Galaxy Buds Plus، والتي تأتي بتصميم أنيق في 3 ألوان مختلفة: الأبيض والأسود والأزرق.

وبحسب ما أعلنته الشركة الكروية الجنوبية، فإن تصميم Galaxy Buds Plus شبيه إلى حد ما بالإصدار الأصلي Galaxy Buds، ولكن مع تحسينات عديدة، والتي تتضمن عمر بطارية أطول، وميكروفونات إضافية لضمان ثبات الصوت خلال المكالمات الهاتفية، وكذلك برامج تشغيل من أجل زيادة دقة الصوت.

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وأوضحت أن السماعة الجديد تعمل بعد شحنها لمدة تصل إلى 11 ساعة، وتزيد هذه المدة إلى نحول 22 ساعة مع استخدام حافظة السماعة اللاسلكية، بالإضافة إلى أنه تدعم الشحن عبر منفذ USB-C لمدة 3 دقائق فقط، لتعمل بعدها بكفاءة لمدة تصل إلى ساعة كاملة.

وتأتي سماعة Galaxy Buds Plus بـ 3 ميكروفونات لدعم جودة الصوت وتقليل الضوضاء المحيطة أثناء المكالمات، كما أن وضع الصوت المحيط المحسن يتيح التبديل بين سماع العالم الخارجي وعزل الضوضاء.

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وتدعم اختصارات السماعة اللاسلكية تنشيط تطبيق سبوتيفي بشكل سريع، وذلك من خلال الضغط المطول على جهتها اليسرى، بالإضافة إلى إمكانية ضبط مستويات الصوت المحيط بحسب رغبة المستخدم.

ويبلغ سعر سماعة Galaxy Buds Plus الجديدة 149 دولاراً، وهو أعلى بحوالي 20 دولاراً عن الإصدار الأصلي Galaxy Buds.المزيد:

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