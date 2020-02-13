مفاجأة سامسونج.. هاتف مربع قابل للطي (صور ومواصفات وأسعار)

دبي - بواسطة محمد فارس © حجم سامسونج جالاكسي زد فليب مقارنة باليد حجم سامسونج جالاكسي زد فليب مقارنة باليد

كتب- وكالات:

لإثبات ريادتها قطاع الهواتف الذكية عالميا، كشفت شركة سامسونج النقاب أمس عن هاتف ذكي قابل للطي. جاء ذلك خلال حفل عالمي أقيم أمس في سان فرانسيسكو.

هاتف سامسونج الجديد يمكن اعتباره ثوريا من حيث التصميم، فهو لا يشبه هاتف جالاكسي فولد الذي واجه صعوبات قبل إطلاقه العام الماضي، كما إنه لا يشبه هاتف هواوي ميت إكس، الذي يعتبره خبراء أكثر تفوقا من سامسونج لكنه لا يباع خارج الصين حتى الآن.

الهاتف الجديد القابل للطي، هو جالاكسي زد فليب، ويأتي على شكل مربع كبير عند طيه ويمكن بسطه ليبدو مثل معظم الهواتف الذكية. وقال مسؤولون تنفيذيون في سان فرانسيسكو إن سعره سيبدأ من 1380 دولارا، ما يعادل نحو 22 ألف جنيه مصري وسيكون متاحا في الأسواق العالمية ابتداء من الجمعة بالألوان الأرجواني والأسود والذهبي. © سامسونج جالاكسي زد فليب سامسونج جالاكسي زد فليب

يأتي الهاتف بشاشة ديناميك أموليد مقاسها 6.7 بوصة عند فتحها، بكثافة 425 بكسل، وشاشة ثانية صغيرة مقاسها 1.1 بوصة مغطاة بطبقة حماية كورنينج جوريلا جلاس 6، مع إطار من الألومنيوم.

Advertisements

ويعمل بمعالج سنابدراجون 855 بلس ثماني الأنوية بمعيارية 7 نانومتر، بذاكرة عشوائية رام 8 جيجا وذاكرة تخزين 256 جيجا.

الكاميرا الرئيسية في سامسوند جالاكسي زد فليب، ثلاثية العدسات بدقة 12 ميجابكسل وكاميرا السيلفي بدقة 10 ميجا.

ويعتمد الهاتف خاصية فتح الجهاز بالبصمة الموجودة على جانبه وليس في الشاشة الخلفية أو الأمامية، ويأتي ببطارية 3300 مللي أمبير مدعومة بخاصية الشحن السريع بقدرة 15 وات.