شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة السعودية تعوض العاطلين عن العمل بدخل 9 ألاف ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالسعودية ، ضوابط صرف تعويض نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، من خلال نظام "ساند".وقالت التأمينات الاجتماعية إن التعويض يقدم دخلًا شهريا خلال الفترة الانتقالية الواقعة بين الوظيفة السابقة وفرصة الحصول على وظيفة جديدة، بحسب ما نشرته صحيفة "عاجل" السعودية.

وأضافت أنه في حال تم فصل الموظف لظروف خارجة عن إرادته، يمكن الاستفادة من نظام "ساند" خلال 90 يوما من تاريخ الاستبعاد من التأمينات الاجتماعية؛ بشرط تسجيل المشترك في البوابة الوطنية للعمل "طاقات".

وأشارت التأمينات إلى أن "ساند" هو نظام تكافلي تعاوني لكل الموظفين المسجلين في المعاشات ونظام التأمينات الاجتماعية، ويُلزم الجميع بالتسجيل فيه مقابل اقتطاع 1% من الراتب المسجل للمشترك، و1% تساعد فيه جهة العمل.

ويمكن الاستفادة من الخدمة والحصول على تعويض التعطُّل عن العمل، بعدة خطوات وهي الدخول على الموقع الإلكتروني للتأمينات، واختيار الخدمات الإلكترونية، ثم اختيار التحقق من أهليتك لاستحقاق ساند وكتابة رقم الهوية مع رمز الصور.

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ويوفر النظام في أول 3 شهور بعد التعطل عن العمل، حصول الموظف على 60% من الراتب المسجل في التأمينات، وفي الـ9 شهور المتبقية من العام يحصل على 50% من الراتب، بحد أقصى 9 آلاف ريال، وبحد أدنى 2000 ريال.

ويتم صرف التعويض بواقع 60% من متوسطي السنتين الأخيرتين للأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى، بحد أعلى قدره 9 آلاف ريال لمبلغ التعويض، و50% من المتوسط عن كل شهر يزيد على ذلك بحد أعلى قدره 7500 ريال.