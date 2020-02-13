وزير الخارجية: الإمارات تدعم استقرار المنطقة والعالم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، ممثلي الثلاثي الأوروبي الفرنسي والألماني والبريطاني.

فقد استقبل سموه ريتشارد بيتر مور، مدير عام الشؤون السياسية في وزارة الخارجية والكومنولث في المملكة المتحدة، وبنس بلوتنر مدير الدائرة السياسية في وزارة الخارجية الألمانية، ولودوفيك بوي سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد في ديوان عام الوزارة في أبوظبي، بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لتعزيز الأمن الإقليمي والدولي، في إطار التعاون المستمر بين دولة الإمارات والثلاثي الأوروبي.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بزيارة ممثلي الثلاثي الأوروبي، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تدعم جهود المجتمع الدولي الساعية إلى ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

من جانبهم أشاد ممثلو الثلاثي الأوروبي بالدور الفعال الذي تلعبه دولة الإمارات في خفض التوتر في المنطقة وترسيخ الاستقرار والأمن، مؤكدين مكانة الدولة الرائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

حضر اللقاء الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، وأحمد عبد الرحمن الجرمن مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولي، وخليفة شاهين المرر مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية.

كما استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام الجديد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

جرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز منظومة العمل الخليجي المشترك.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد بزيارة الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف متمنياً له النجاح والتوفيق في مهام عمله الجديد بما يسهم في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك وتحقيق تطلعات شعوب دول مجلس التعاون الخليجي بالتنمية والازدهار والتقدم والرخاء.

حضر اللقاء الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة وخليفة شاهين المرر مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية. (وام)