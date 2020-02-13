«شورى أطفال الشارقة» يوصي بتنظيم قوافل للحد من التنمر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أوصى أعضاء «شورى أطفال الشارقة» في الجلسة الثالثة لدورته السادسة عشرة 2019 2020 التي عقدت مؤخراً برعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين تحت شعار «خدمة المجتمع.. قيادة»، بتنظيم قوافل ثقافية للتوعية بظاهرة التنمر لجميع فئات المجتمع، تمر بجميع المناطق والمدن في إمارة الشارقة، فضلاً عن ابتكار شخصية كرتونية بمسمى «لا للتنمر»، تقوم بتقديم نصائح للمتنمر والمتنمر عليه، وتكون مصاحبة للحملات التثقيفية وحملات الأمن والسلامة.

كما أوصى «شورى أطفال الشارقة» ولجنة التوصيات، بإطلاق مسابقة «لنكن أصدقاء محاربين للتنمر»، بهدف تثقيف المجتمع وزيادة وعيه بأهمية الحد من هذه الظاهرة، وتدريب وتأهيل الأطفال لقيادة حملات توعوية حول التنمر تحت مسمى «كلنا مسؤول»، إضافة إلى وضع كاميرات مراقبة في أماكن تجمع الطلاب مثل المطاعم والساحات الداخلية والخارجية لفناء المدرسة، وأيضاً الحافلات المدرسية وتركيب جهاز إلكتروني يمكن الطلبة من تسجيل شكاواهم وأسماء المتنمرين عليهم، مع تفعيل النظام الإلكتروني على مواقع المدارس للتعريف بظاهرة التنمر وآليات حلها، وإتاحة الفرصة للطلاب بتقديم مقترحاتهم في هذا الجانب. وعقدت الجلسة الثالثة في مدارس الإمارات الوطنية بمشاركة 60 عضواً من «شورى أطفال الشارقة».