«إسرائيل» تحرّض على عباس.. و«الجامعة» بالمرصاد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - من منبر أعلى هيئة أممية، وعلى مرأى ومسمع الأمين العام للأمم المتحدة، ومبعوثه للسلام في الشرق الأوسط، ومندوبي الدول الأعضاء، وعلى الهواء مباشرة، حرّض مندوب «إسرائيل» الدائم لدى الأمم المتحدة داني دانون- مستهتراً بالمنظومة الدولية- على الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ضمن مسلسل الأكاذيب والافتراءات «الإسرائيلية» المتواصل ضد الفلسطينيين وقيادتهم.

تفوهات دانون في اجتماع مجلس الأمن حول «صفقة القرن»، في نيويورك، مساء الثلاثاء، أتثبت من جديد أن «إسرائيل» دولة مارقة على القانون الدولي، طالما بقي المجتمع الدولي عاجزاً عن إدانتها أو فرض قراراته الأممية عليها، ومحاسبتها. وادعى دانون أن «الرئيس عباس يرفض التفاوض وهو غير مهتم بالتوصل إلى حل واقعي للنزاع»، زاعماً أن «التقدم نحو السلام لن يتحقق طالما بقي الرئيس عباس في منصبه، وعندما يتنحى يمكن للشعبين المضي قدماً إلى الأمام».

الرد على تصريحات دانون جاء مباشرة، وفي الاجتماع ذاته، عبر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الذي رفض ما أشار إليه السفير «الإسرائيلي» في كلمته بضرورة تنحي الرئيس الفلسطيني عن منصبه، ليحل السلام. وقال أبو الغيط «دُهشت بالدعوة الصريحة إلى إقصاء الرئيس عباس، هذا يكرس نوايا غير حميدة تجاه الرئيس الفلسطيني ويدعو إلى القلق. وهذا المنهج في التفكير يوضح بجلاء أن هناك مشكلة شخصنة، لأنني مؤمن أن ما لم يوقع عليه الرئيس الفلسطيني لن يوقع عليه شخص آخر».

وعبر التلفزيون الرسمي الفلسطيني، قال عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» حسين الشيخ، إن حديث مندوب «إسرائيل» أمام مجلس الأمن الدولي، دعوة مباشرة لاستهداف رأس الشرعية الفلسطينية، الرئيس محمود عباس. وأضاف: إن ما قاله مندوب «إسرائيل» يذكرنا بما حصل مع الرئيس الشهيد ياسر عرفات، فهو دعوة لاستهداف وتغييب الرئيس بنفس الطريقة التي غاب بها الراحل عرفات، ودعوة مباشرة للقتل، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل المسؤولية. وأكد أن تقاعس الأمم المتحدة ودول العالم عن محاسبة «إسرائيل» على كل ما تقوم به، هو الذي يجعلها تهدد الرئيس بشكل مباشر بهذا الشكل، مضيفاً أن الرئيس منتخب من الشعب الفلسطيني وعبر صندوق الانتخاب بطريقة ديمقراطية.

التصريحات التي تفوه بها دانون من على منصة مجلس الأمن، الذي يتحمل المسؤولية الرئيسية عن صون السلم والأمن الدوليين، تتعارض بصورة تامة مع القانون الدولي. الخبير القانوني حنا عيسى أوضح أن «ما نطق به دانون يعتبر من قبيل جرائم الحرب بنص المادة 8 الفقرة ب من نظام روما لسنة 1998». وقال: «تعتبر تصريحاته أمام الملأ بينة دامغة يجب فيها ملاحقته قانوناً من قبل المحكمة الجنائية الدولية وتعريضه للمساءلة لإلقاء العقوبة اللازمة عليه».

ودانت وزارة الخارجية الفلسطينية، أقوال ومواقف رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ومندوبه في الأمم المتحدة التي تعبر عن مدى تفشي العنصرية والفاشية «والبلطجة» في عقلية المسؤولين «الإسرائيليين».