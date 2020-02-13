الأمم المتحدة تصدر قائمة بـ 112 شركة تدعم الاستيطان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نشرت الأمم المتحدة، أمس، قائمة ب112 شركة تمارس أنشطة في المستوطنات «الإسرائيلية» غير القانونية، بينها شركات «إير بي إن بي» و«إكسبيديا» و«تريب أدفايزر». وقالت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه، «أدرك أن هذا الموضوع كان ولا يزال موضع جدل»، مشددة على أن هذا التقرير «يستند إلى وقائع».

وأضافت في بيان، أن هذا التقرير «يعبر عن الاهتمام الجدي» بهذا العمل «غير المسبوق والمعقد». ويأتي التقرير تلبية لقرار أصدره مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة عام 2016 وطلب فيه «قاعدة معلومات عن كل الشركات التي تمارس أنشطة خاصة مرتبطة بالمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة».

وأوضح البيان، أن هذه القائمة «لا تشكل وليس في نيتها أن تشكل عملية قضائية أو شبه قضائية»، في إشارة ضمنية إلى المخاوف «الإسرائيلية» من استخدامها وسيلة للمقاطعة. وبين الأسماء المذكورة شركات دولية مثل «التسوم» و«بوكينغ دوت كوم» و«موتورولا سوليوشنز». و94 من هذه الشركات مقرها في «إسرائيل» فيما تتوزع 18 في دول مختلفة. وكان يفترض أن يصدر هذا التقرير قبل ثلاثة أعوام لكنه أرجئ مراراً.

وقال مكتب باشليه إنه قام بمراجعة أكثر من 300 شركة، ورست القائمة التي نشرت على 112، تبين أن هناك «أسباباً منطقية للقول إنها ضالعة في نشاط أو نشاطات خاصة عديدة تمت الإشارة إليها» في القرار الصادر في 2016. وفي حين رحب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بصدور القائمة، واعتبرها انتصاراً للقانون الدولي، اعترضت «إسرائيل» ووصفتها بأنها «مخزية».

ورحب المالكي بإصدار القائمة، مشيراً إلى أن تنفيذ المفوضة السامية باشليه لولايتها، يشكل تعزيزاً للمنظومة الدولية المتعددة الأطراف والقائمة على القانون الدولي في مواجهة محاولات تقويض هذه المنظومة. وشدد على أن نشر هذه القائمة للشركات والجهات العاملة في المستوطنات انتصار للقانون الدولي وللجهد الدبلوماسي، من أجل العمل على تجفيف منابع المنظومة الاستعمارية والمتمثلة بالاستيطان غير الشرعي في الأرض الفلسطينية المحتلة. وأكد المالكي أن العدالة الدولية هي تعزيز لحقوق الشعب الفلسطيني وتساهم في ثباته على أرضه وحماية مقدراته وموارده الطبيعية التي تستغلها «إسرائيل»، سلطة الاحتلال غير الشرعي. (وكالات)