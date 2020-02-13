الراديو.. «رفيق طريق» يفلت من طغيان الصورة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: زكية كردي

يحتفل العالم باليوم العالمي للإذاعة في 13 فبراير/‏‏‏ شباط سنوياً، وفي عصر طغيان الصورة، وتفرع آلاف الخيارات أمام المتابعين، لا تزال الإذاعة تحتل مكانتها المميزة، وإن يكن في السيارة بدلاً من المنزل، فهي لا تزال قادرة على جعل أيام الكثيرين أفضل بمفاجآتها البسيطة التي قد تكون أغنية مفضلة، أو جديدة لفنان مفضل، وقد تكون احتفالاً مباشراً بعيد ميلاد شخص مقرب على الهواء. فالكثيرون لا يزالون يحبون مشاركة احتفالهم بأحبتهم، وآخرون لا يزالون مرتبطون عاطفياً بعادات الطفولة التي أخذوها عن الآباء، فالاستماع إلى الراديو في الصباح هو جزء من طقوس معظم البيوت، وبرامج البث المباشر لا تزال نبض الشارع، والصلة بين المجتمع والمسؤولين منذ نشأتها، وحتى اليوم، أما البرامج المنوعة والصباحية فهي «زوادة الطريق» من المعلومات والترفيه والأخبار لكثيرين لا يجدون وقتاً لمتابعة آخر المستجدات.

تقول علا دمراني، ربة منزل: كان لجهاز الراديو خصوصية وحضور مميز في كل منزل، لكن اليوم مع ازدحام القنوات والأدوات لم يعد الوصول إلى الراديو سهلاً، للأسف بحثت عن جهاز راديو مستقل بذاته، و لم أعثر على واحد، ولم يناسبني الاستماع إلى الراديو على الموبايل لأنه مرتبط بوضع سماعات الأذن، لهذا بت أكتفي بالاستماع إلى الراديو عند مرافقة زوجي في السيارة.

أما زهرة بلخناتي، ربة منزل، فتقول: منذ كنت صغيرة اعتدت أن أبدأ يومي بالاستماع إلى جهاز الراديو المثبت في المطبخ، أثناء تناول قهوتي وفطوري، لألتفت بعدها إلى واجبات المنزل، واعتاد أبنائي هذا الطقس الصباحي الجميل في المنزل، لهذا أشعر بأن الراديو جزء هام من روتين حياتي، وأعتقد أن أبنائي أيضاً باتت تربطهم علاقة عاطفية بهذا الطقس المحبب، فهم أيضاً من محبي الراديو، وتوضح أنها مرتبطة بجهاز الراديو نفسه ولا تتقبل البدائل الحديثة لتحل مكانه.

ويعتبر محمد داوود، مدير محل عطور، نفسه من المتابعين الشغوفين للراديو، الذي يسميه «رفيق الطريق»، ويقول: بالنسبة للأشخاص المحاطين بالواجبات والمسؤوليات يعتبر الراديو نافذة مهمة على أحدث الأخبار، منها الثقافة الصحية، والمواضيع الاجتماعية، وأيضاً الأغاني، فالاستماع إلى الراديو يعتبر الطريقة المثلى لاستغلال الوقت على الطريق بما هو مفيد، وممتع، ويضيف أنه يتابع عادة محطات «هلا»، و«العربية»، و«إمارات إف إم».

ويقول حمزة الصالح، مدير مبيعات: الراديو يبقيني على تواصل مع هذا الجزء المرح في شخصيتي، وأشعر بأنه يعيد إلي التوازن مع ضغوط العمل والواجبات التي تزداد تجاه الأسرة، وأجد راحتي وسعادتي بالاستماع إلى الراديو في الطريق من، وإلى العمل، ويوضح أن المسجل لا يفي بالغرض لأنه مرهون بالتكرار، خاصة بالنسبة لشخص لا يجد الوقت للبحث عن الجديد ليختار الألبومات التي يستمع إليها.

ورغم أن التكنولوجيا استطاعت أن تؤثر في الناس وتبعدهم نوعاً ما عن الإعلام التقليدي، إلا أنها لن تتمكن من استئصال العادات التي نمت منذ الصغر، كما هو الحال عند يوسف الحوسني، موظف حكومي، الذي يحرص على الاستماع إلى برنامج البث المباشر بالدرجة الأولى، سواء على الهواء، أو في الإعادة، ويوضح: انحصرت علاقتنا بالراديو اليوم في السيارة فقط، لكنني ما زلت مرتبطاً به، وأحب أن أسمع نشرات الأخبار وبرامج البث المباشر في طريقي من، وإلى الدوام.

ونادراً ما يستمع محمد إبراهيم الحمادي، صاحب كراج سيارات، إلى الراديو، ويقول: لست متابعاً جيداً، فالبدائل الكثيرة أبعدتنا كثيراً عن الراديو والتلفزيون، ومعظم الناس اليوم يتمسكون بحرية الاختيار، ويفضلون الاستماع إلى الأغاني التي يختارونها على الأقراص المضغوطة، أو المواقع الأغاني، ويضيف أنه نادراً ما يتذكر أن يشغل الراديو في سيارته لأنه لم يرتبط بعاداته يوماً.

الأطفال المستمعون

أثبتت التجربة أنه لا يمكن لأي وسيلة إعلامية حديثة أن تلغي الإعلام التقليدي، حسب عادل عمر، مدير أول إدارة المشاريع الخاصة والإعلامية في مركز الجليلة لثقافة الطفل، ويستدل على ذلك من خلال التفاعل الكبير الذي تشهده إذاعة المركز «بيرل إف إم» من المستمعين الأطفال وذويهم.

ويشير إلى أن العديد من المدارس تولي أهمية كبيرة للإذاعة كوسيلة إعلامية عريقة، لذلك تحظى «بيرل إف إم»بتعاون مع عدد كبير من المدارس. ويقول: منذ انطلاقة «بيرل» كأول إذاعة موجهة للطفل في المنطقة، كانت واحدة من أهم مسؤولياتنا تقديم محتوى توعوي وترفيهي هادف وجاذب في الوقت ذاته، مع العلم أن التوجه إلى الطفل بمادة جاذبة لا يعد سهلاً في زمن تكثر فيه المغريات التي تأخذه باتجاه وسائل إعلام تخاطب رغبته في اللعب المستمر. وتمكنا من تجاوز هذه العقبة بتوفير محتوى ثري وترغيبي للطفل وإشراكه في محتوى برامجنا من خلال التقديم والإعداد.

Advertisements

«مواقع التواصل» تكمل العمل

أوضح فيليب رياشي، مدير راديو الرابعة، أن تأثير مواقع التواصل في سير عمل الإعلام التقليدي ليس سلبياً بالضرورة، بل هو مقرون بنظرتنا له. ويقول: بحكم خبرتي بالعمل الإذاعي والإعلامي نظرت إلى مواقع التواصل بإيجابية منذ البداية، وقررت أن أجعلها تضيف إلى تجربة العمل الإذاعي وتكملها لنستفيد منها لا العكس، وبالفعل استطاع مستمعو اليوم أن يشاهدوا مذيعيهم المفضلين ويتواصلوا معهم، فلم تبق معرفتهم بهم محصورة بالصوت كما في الماضي، عدا تفاعل الناس عبر صفحات البرامج ومشاركتهم بآرائهم، وأيضاً المذيع اليوم أصبح على اتصال أكثر بمتابعيه.

وبرأي جاد وهبي، مقدم برنامج «صباح الخير يا إمارات» على "راديو الرابعة"، تعتمد الإذاعة على الصوت وحده، لذا تعتبر الطريق الأصعب بالنسبة للإعلامي، لكن هذه الصعوبة سر ديمومتها. ويقول: معظم الناس ورثوا حب الإذاعة عن أهاليهم، وهذا سبب مهم لارتباطهم العاطفي بها، ورغم كل الخيارات لدى المستمع، مازال يفضل أن يفاجأ بأغنيته المفضلة على الهواء، ويفضل عنصري المفاجأة والتنوع اللذين توفرهما الإذاعة.

البث المباشر.. صوت الناس

منذ عام 1991، وراشد الخرجي، مقدم برنامج البث المباشر على إذاعة «نور دبي»، يستمع إلى شكاوى وملاحظات المستمعين عبر برنامج «البث المباشر» الأقدم في دبي، والذي يعود إلى 1983، ويرى أن الكثير من الأشياء تغيرت عبر هذه السنوات الطويلة، لكن بقي البرنامج محافظاً على دوره في إسماع صوت الناس. ويقول: في الماضي كان الناس يتواصلون مع البرنامج عبر هاتف المنزل، أو الشارع، أو الرسائل المكتوبة، فلم يكن معظم الناس يحبذون التحدث عبر الإذاعة، وحتى بعض المسؤولين كانوا يعتذرون، وكنا حينها نسجل المكالمات ونراجعها قبل البث للتأكد من ملاءمتها اجتماعياً، لكن اليوم اختصرت التقنيات الكثير من الوقت، وفتحت الأبواب للآلاف لتوصيل أصواتهم مباشرة، وحتى الناس أنفسهم أصبحوا أكثر ثقافة بحكم تطور التعليم، وأكثر قدرة على التعاطي مع البث المباشر.

ويوضح الخرجي أن الناس مازالوا مهتمين بالإذاعة لارتباطهم العاطفي بها، ولأهمية الدور الذي تقوم به بإيصال صوتهم وإيجاد الحلول.