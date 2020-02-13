إطلاق النسخة الجديدة من برنامج فرسان التسامح للقادة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

أطلقت وزارة التسامح، بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، النسخة الجديدة من برنامج «فرسان التسامح»، والتي تم تخصيصها للقادة في مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بأبوظبي، والتي ضمت 25 مديراً تنفيذياً ومديراً،

تناول البرنامج في نسخته الجديدة على مدار يومين، تراث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، والذي كان وسيظل رمزاً بارزاً في التسامح، ليس في الإمارات فقط، وإنما على المستوى العالمي أيضاً، إضافة إلى إبراز قيم التسامح في الحضارة الإسلامية، ووضع حضارة الأندلس كنموذج للتسامح الإنساني الراقي.

كما تناول البرنامج المفاتيح الستة للشخصية المتسامحة، لتعزيزها لدى القيادات المشاركة بالبرنامج، إضافة إلى التعريف بوثيقة الأخوة الإنسانية، وأهميتها كوثيقة تاريخية انطلقت من أرض الإمارات إلى العالم.

وأشاد سموّ الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، بالدور الكبير الذي تقوم به القيادة الرشيدة ممثلة في صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لتعزيز قيم التسامح محلياً وإقليمياً ودولياً، مؤكداً أن دولة الإمارات تجسد في ظل قيادتنا الحكيمة واحة للتسامح والتضافر في عالم يشهد صراعات وتوترات متزايدة وتصاعداً في حدة الانقسامات.

وأثنى سموّه على الجهود المخلصة والنشاط الدؤوب لوزارة التسامح وعلى رأسها الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والدور الكبير الذي يقوم به في مجال تعزيز قيم وثقافة التسامح من خلال طرح المبادرات الفعّالة، والجهود المتميزة التي أسهمت في نشر ثقافة التسامح بين جميع أفراد المجتمع، وجعل التسامح أسلوب حياة وثقافة شعب.

وعبر سموّه عن اعتزازه بالتعاون مع وزارة التسامح، في النسخة الجديدة من برنامج «فرسان التسامح» والتي تم إطلاق نسختها الجديدة للقادة في مؤسسة زايد العليا من أجل تعزيز ثقافة التسامح والتعايش واحترام وقبول الآخر، مشيراً سموه إلى أن مجتمع الإمارات بطبيعته متسامح، وهو نتاج لغرس الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وهذا ما أكدته قيادتنا الرشيدة، مما جعل الإمارات واحة للتسامح، ومثالاً يحتذى به على المستويين العربي والدولي.

كما أكد حرص مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم على التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، بما يُعزز من قدرات كوادر المؤسسة في مختلف المجالات ويُسهم في فتح آفاق المستقبل أمامهم، وأهمية مشاركة قادة «زايد العليا» والتي تضم 25 مديراً تنفيذياً ومديراً في برنامج «فرسان التسامح» باعتباره فرصة للاستفادة من مبادرات وزارة التسامح الهادفة إلى تعزيز قيم وثقافة التسامح وآلية تعزيزه بين أفراد المجتمع، متمنياً أن ينعكس ذلك على قدراتهم وإمكاناتهم من خلال القيام بدور إيجابي في تعزيز التسامح في بيئتهم المحلية وعلى المستوى الإقليمي والدولي.

ومن جانبه، أشاد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح بالجهود المخلصة والدور الكبير الذي يقوم به سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان في دعم ورعاية وتقديم خدمات متطورة لأصحاب الهمم واستثمار الموارد والطاقات في بيئة عمل إيجابية لتمكين هذه الفئة المهمة في المجتمع تعليمياً ووظيفياً وثقافياً واجتماعياً، معبراً عن سعادته بالتعاون القائم بين وزارة التسامح و«زايد العليا لأصحاب الهمم»، والذي يركز على تعزيز قيم التسامح إلى جانب الدور الإنساني البارز الذي تطلع به المؤسسة في مجال عملها المجتمعي.

وقال الشيخ نهيان بن مبارك، إن الهدف من «فرسان التسامح» أن يصل البرنامج برسالة التسامح إلى الجميع، مشيراً إلى أن البرنامج غطى بأنشطته إمارات الدولة السبع من خلال 17 دورة بالتعاون مع أكثر من 65 جهة اتحادية ومحلية وتعليمية ليصل عدد خريجيه إلى 575 فارساً وفارسة للتسامح.

وتابع: «إننا حريصون على أن نبدأ مرحلة جديدة من البرامج ننطلق بها إلى القيادات التنفيذية، ونتعاون من خلالها مع الجميع لتقديم المبادرات والمشاريع على أرض الواقع ليتابعها الجميع ويسهم فيها الجميع، كما نضم إلى البرنامج دراسة خاصة في وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها بابا الكنيسة الكاثوليكية وشيخ الأزهر بأبوظبي في فبراير/شباط الماضي برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حتى تتكامل لدى المشاركين من القيادات التنفيذية مبادئ الوثيقة مع الأعمدة الرئيسية للشخصية المتسامحة».

وافتتح الشيخ نهيان بن مبارك المعرض الفني الذي يضم عدداً من اللوحات الفنية التي أبدعها أصحاب الهمم من أبناء مؤسسة زايد الإنسانية العليا لأصحاب الهمم، بحضور الشيخ طحنون بن سعيد بن شخبوط آل نهيان، وعفراء الصابري المدير العام بمكتب وزير التسامح، وعبدالله عبدالعالي الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، مشيداً بالمستوى الفني الرائع للفنانين الشباب من أصحاب الهمم، كما أهدى المشاركون بالمعرض لوحة فنية إلى الشيخ نهيان بن مبارك.