محمد بن راشد: قيادات دول الخليج تعزز مسيرة «التعاون»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ظهر أمس في دبي، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي.. الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي جاء للسلام على سموه؛ بمناسبة تسلمه منصبه الجديد أميناً عاماً للمجلس.

وقد رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بالدكتور الحجرف.. متمنياً له النجاح والسداد في أداء مهامه، والعمل الجاد والمخلص لما فيه خدمة ومصلحة الدول الأعضاء وشعوبها مجتمعة. وأكد سموه أثناء تجاذبه وأمين عام المجلس أطراف الحديث حرص قيادات الدول الأعضاء على دعم وتعزيز مسيرة مجلس التعاون على مختلف الصعد، وفي شتى الميادين؛ وذلك من خلال تنفيذ القرارات التي صدرت عن قممهم السابقة.

ومن جهته، أعرب الدكتور نايف الحجرف عن اعتزازه بتسلمه منصبه الجديد؛ كي يتمكن من خدمة دول المجلس وشعوبها ومصالحها العليا، وترجمة التوجيهات السديدة لأصحاب الجلالة والسمو قادة الدول الأعضاء إلى أفعال.

حضر اللقاء.. سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران، الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، ومحمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومحمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي. (وام)