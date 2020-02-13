24 دولة تشارك في مؤتمر طب الأسنان بجامعة الشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، شهدت الجامعة افتتاح «المؤتمر الدولي الثامن لطلبة طب الأسنان» تحت شعار «فن طب الأسنان المتكامل.. من الإمارات إلى العالم»، والذي تنظمه «رابطة طلبة طب الأسنان في الجامعة، بمقر الكليات الطبية، بمشاركة طلبة 35 جامعة يمثلون 24 دولة.

وافتتح فعاليات المؤتمر الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير الجامعة، يرافقه الدكتور قتيبة حميد، نائب مدير الجامعة لشؤون الكليات الطبية والعلوم الصحية وعميد كلية الطب، والدكتور هين تشي نو، عميد كلية طب الأسنان، وحشد من الأساتذة والمتخصصين في مجال طب الأسنان، والطلبة.

وبعد دخول أعلام الدول المشاركة، وخلال كلمته الافتتاحية، رحب الدكتور قتيبة حميد بالحضور قائلاً: «أرحب بكم جميعاً في رحاب جامعة الشارقة، وأتمنى أن تثمر فعاليات ومناقشات المؤتمر نتائج وتوصيات هادفة». وأكد أن جامعة الشارقة تعمل طبقاً لاستراتيجية وضعها لها رئيسها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، تقضي بجعل الطالب محور العملية التعليمية.