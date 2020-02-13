شحن المركبات والحافلات الكهربائية لاسلكياً في دبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دشنت هيئة الطرق والمواصلات التشغيل التجريبي لمشروع الشحن اللاسلكي الديناميكي للمركبات والحافلات الكهربائية أثناء سيرها من دون توقف، بتقنية الرنين المغناطيسي الموجه (SMIFR Shaped Magnetic Field in Resonance) بعد اختبارها بشكل مكثّف في واحة دبي للسيليكون، في إطار جهودها لتوفير وسائل نقل جماعي خضراء صديقة للبيئة ومستدامة.

قال مطر محمد الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: إن المشروع، إحدى مبادرات الهيئة لدعم وتحفيز استخدام المركبات الصديقة للبيئة ووسائل النقل المستدام، بالتوافق مع استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030، وخطة دبي 2021، وانسجاماً مع رؤية الإمارات 2021، كما يعتبر أحد مشاريع مُسرّعات دبي المستقبل، ويتم تنفيذه بالشراكة مع هيئة كهرباء ومياه دبي، وواحة دبي للسيليكون، وإن المشروع تضمن في مرحلته الأولى تجهيز البنية التحتية اللازمة ومسار شحن تحت الطريق بطول (60) متراً في منطقة واحة دبي للسيليكون، لتمكين المركبات والحافلات الكهربائية من الشحن اللاسلكي أثناء سيرها ومن دون توقف.

وأضاف: نفذت الهيئة تشغيلاً تجريبياً لحافلة ومركبة كهربائيتين، وقد أظهرت النتائج كفاءة عالية في الشحن اللاسلكي، مماثلة لأنظمة الشحن السلكي، ومستوى من الموجات الكهرومغناطيسية داخل الحافلة والمركبة ضمن المعايير القياسية العالمية، مؤكداً أن نجاح إدخال وتشغيل الحافلات والمركبات الكهربائية ضمن أسطول النقل الجماعي التابع للهيئة، يرتكز إلى حد كبير على تقنية الشحن وتوفرها، واعتماديتها، حيث تتيح تشغيلاً متواصلاً للحافلات على مدار الساعة من دون الحاجة للتوقف أو الرجوع لمحطات الإيواء للتزود بالطاقة، وأن هذه التقنية غير المرئية، والمثبتة تحت الطريق لا تؤثر في التلوث البصري للمدينة، ولا تعيق حركة المشاة والمركبات مثل الشواحن السلكية التي تُثبت على الطرق.

من جانبه، قال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نستلهم استراتيجيتنا وخطط عملنا من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في أن تكون دبي المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم. ونسعى دائماً إلى توفير خدمات ذكية تسهم في تعزيز الاستدامة وتدعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي تهدف لأن تكون دبي المدينة الأقل في البصمة الكربونية على مستوى العالم بحلول عام 2050. وسيسهم مشروع الشحن اللاسلكي الديناميكي للمركبات والحافلات الكهربائية الذي تنفذه هيئة الطرق والمواصلات بدبي، بالشراكة مع هيئة كهرباء ومياه دبي، وواحة دبي للسيليكون، في دعم مسيرة الاستدامة في الإمارة.

وأشار سعيد الطاير إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي انتهت من تركيب أكثر من 240 محطة شحن للسيارات الكهربائية في مختلف أنحاء دبي، وتهدف إلى وصول عدد محطات شحن السيارات الكهربائية إلى 300 محطة مع نهاية العام الجاري، كما أعلنت الهيئة عن تمديد فترة الشحن المجاني لمالكي السيارات غير التجارية المسجلين في خدمة»الشاحن الأخضر» حتى نهاية 2021.