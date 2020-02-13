شكرا لقرائتكم خبر عن التلفزيون الصيني يثمّن دعم الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهر تقرير مصور بثته، شبكة تلفزيون الصين الدولية، «CGTN»، عبر موقعها الإلكتروني، الدور الإنساني والمساعي الحقيقية لحكومة دولة الإمارات، في دعم جهود جمهورية الصين في مكافحة فيروس «كورونا»، وذلك برفع علم الصين على أبرز معالمها بمختلف إمارات الدولة، ولعل أشهرها أطول مبنى في العالم «برج خليفة»، مشيرة إلى أنها لفتة مميزة وذات مردود معنوي مؤثر في الأوساط الصينية، ودليل على عمق ومتانة العلاقات بين البلدين الصديقين، وتعاونهما الوثيق في مختلف المجالات.

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