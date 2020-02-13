مجلس الأمن يصادق على قرار بوقف إطلاق النار في ليبيا

نيويورك/ محمد طارق/ الخليج 365

صادق مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، على مشروع قرار بريطاني يدعو إلى الالتزام بوقف إطلاق النار في ليبيا، ضمن نتائج مؤتمر برلين الدولي.

وبمبادرة تركية روسية، بدأ في 12 يناير/ كانون ثاني الماضي وقف لإطلاق النار بين حكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دوليًا، وقوات اللواء متقاعد، خليفة حفتر، التي تنازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

وحصل مشروع القرار على موافقة 14 دولة من إجمالي أعضاء مجلس الأمن (15 دولة)، فيما امتنعت روسيا (تمتلك حق النقض) عن التصويت.// يتبع الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.