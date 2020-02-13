الخرطوم.. حضور كثيف بمحاضرة عن المنح الجامعية في تركيا

الخرطوم/ الخليج 365

نظمت جمعية السودانيين خريجي الجامعات والمعاهد التركية، مساء الأربعاء، محاضرة للتعريف بالمنح الدراسية الجامعية في تركيا، بمشاركة العشرات من الطلاب السودانيين.

أقيمت المحاضرة في معهد "يونس أمره" الثقافي التركي، في العاصمة الخرطوم، بحضور مدير المعهد، بنيامين دمير.

وشارك في المحاضرة العشرات من الطلاب السودانيين وأسر سودانية ترغب بالتحاق أبنائها بالجامعات التركية، وفق مراسل الخليج 365.

وقدم الأمين العام لجمعية السودانيين خريجي الجامعات والمعاهد التركية، ياسر داؤود‎، عرضًا تعريفيًا عن الجامعات التركية وفرص ومميزات الدراسة فيها.

وقال عضو الجمعية، طارق نور، للأناضول، إنه الغرض من المحاضرة هو التعريف بالمنح الدراسية في الجامعات التركية، وطبيعة الحياة في تركيا، وذلك بالتعاون مع معهد "يونس أمره".

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وأضاف نور أن العام الحالي يشهد إقبالا متزايدا من الطلاب السودانيين الراغبين بالحصول على منح في جامعات تركية.

وقالت ريان عبد الغفار، طالبة سودانية، للأناضول، إنها قدمت طلبًا للحصول على منحة في الجامعات التركية، العام الحالي، لدرجة الماجستير.

وأضافت في حديثها للأناضول أن البيئة والثقافة التركية هي التي شجعتها على التقديم للمنحة.

وقال محمد على الحاج، طالب، إنه قدم للحصول على منحة تركية لدرجة الدكتوراه.

وأوضح أنه اختار الدراسة في تركيا لأنها دولة متقدمة وجامعاتها ذات مستويات عالية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.