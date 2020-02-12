محاضرة بجامعة القصيم عن "التطبيقات الهندسية في المصافي ومصانع البتروكيماويات"









اسماء السيد - عقدت جامعة القصيم في المملكة العربية السعودية، مُمثلة في النادي الطلابي بكلية الهندسة، محاضرة علمية عن التطبيقات الهندسية في المصافي ومصانع البتروكيماويات مع التركيز على طرق الفحص، وذلك يوم أمس الثلاثاء الموافق 17/6/1441هـ، بالتعاون مع فصل الجمعية الأمريكية للمهندسين الميكانيكيين بالكلية، وقدمها المهندس محمد سالم من خريجي الجامعة، وذلك بحضور 40 طالبًا من مختلف المستويات بكلية الهندسة.

وهدفت المحاضرة، إلى تمكين التفاعل والتواصل بين الطلاب من جهة والمهندسين العاملين بهذه المجالات الصناعية من جهة أخرى، وإتاحة الفرصة للطلاب للتعلم مباشرة من المهندسين العاملين بهذه المجالات، وجعل الطلاب على دراية بتاريخ صناعة النفط والغاز في المملكة العربية السعودية، وكذلك تعريف الطالب بطرق الفحص المستخدمة في صناعة البتروكيماويات والتخطيط وتقدير التكلفة.

واشتمل هذا النشاط الطلابي، على عرض تقديمي حول التطبيقات الهندسية في صناعة البتروكيماويات، وورشة عمل مصغرة حول طرق الفحص في الصناعة على وجه الخصوص، حيث تناولت ورشة العمل المصغرة طرق استخدام أجهزة اختبار غير مدمرة في فحص خطوط الأنابيب، كما تم إطلاع الطلاب على كيفية إجراء الفحص، وكيفية تقدير فترة الفحص وتكاليف الفحص لأغراض التخطيط.

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مشاركون في المحاضرة

وعرض المهندس محمد سالم، خلال المحاضرة، لخلاصة تجاربه العملية وخبراته المتراكمة طوال سنوات العمل، كما اغتنم هذه الفرصة لتقديم المشورة للطلاب بشأن دراساتهم وبعض النصائح حول كيفية التحضير للعمل في مثل هذه الصناعة.

ويعد هذا النشاط الطلابي أحد أهم السبل لتمكين الطلاب من التعرف بشكل مباشر على تقنية الفحص المستخدمة في صناعة البتروكيماويات، حيث أتيحت للطلاب فرصة التفاعل مع مهندس يعمل في هذه الصناعة، وتلقوا المشورة بشأن كيفية إعداد أنفسهم للحصول على فرصة أفضل للعمل.