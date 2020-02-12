شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث: صندوق النقد الدولى مستعد لتقديم مشورة ومساعدة تقنية للبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال متحدث باسم صندوق النقد الدولى اليوم الأربعاء إن الصندوق مستعد لتقديم مشورة ومساعدة تقنية للبنان فى مساعيه لتفادى انهيار مالي، مؤكدا أن الحكومة اللبنانية طلبت مساعدة، وأضاف المتحدث جيرى رايس فى بيان "نحن جاهزون لمساعدة السلطات(اللبنانية)، "السلطات هى التى ستتخذ أى قرارات بشأن الدين بالتشاور مع مستشاريها القانونيين والماليين".

وقال مصدر حكومى لرويترز اليوم الأربعاء إن لبنان سيطلب من صندوق النقد الدولى مساعدة فنية لوضع خطة لتحقيق الاستقرار فيما يتعلق بأزمته المالية والاقتصادية، بما فى ذلك كيفية إعادة هيكلة دينه العام، وقال المصدر إن الطلب الرسمى للمساعدة الفنية سيرسَل إلى صندوق النقد الدولى قريبا. وأضاف "هناك تواصل مع صندوق النقد الدولى لكن لبنان سيرسل طلبا رسميا خلال الساعات المقبلة ليكون لديه فريق مخصص للتعامل مع المساعدة الفنية".

وقال المصدر "لبنان...يسعى لمشورة من صندوق النقد الدولى بشأن ما إذا كان سيسدد استحقاقات السندات الدولية فى ظل مخاوف من أن أى إعادة صياغة لديون لبنان يجب أن تتم بطريقة منظمة لتجنب إلحاق أضرار بالنظام المصرفى للبلاد"، وذلك فى إشارة إلى سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار يحين موعد استحقاقها فى 9 مارس.

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وفى السياق نفسه، أكد فؤاد السنيورة، رئيس وزراء لبنان الأسبق، أن مشكلة لبنان أكبر من مجرد تشكيل حكومة جديدة تعرض بيانها الوزاري على البرلمان اللبناني، مشيرا إلى أن لبنان يحتاج إلى عملية إصلاح اقتصادي واحترام سلطة الدولة، لافتا إلى أن حكومة حسان دياب جاءت خلافا لما كان يتوقعه المراقبون وهذا الشباب اللبناني الذى يتظاهر في الشارع الذين يصرون على أن يتم تشكيل حكومة لبنانية مستقبلة، وأن يتولى المستقلين الحقائب الوزارية.