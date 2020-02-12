"حماس": مصممون على مقاومة إسرائيل وإسقاط "صفقة القرن"

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

قال نائب رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في غزة، خليل الحيّة، الأربعاء، إن الحركة "عاقدة العزم على مقاومة الاحتلال (إسرائيل) ومواجهة صفقة القرن حتى تسقط للأبد".

جاء ذلك في كلمة له خلال حفل تكريم الأسير المحرر من السجون الإسرائيلية حازم حسنين، الذي أفرج عنه، الإثنين، بعد أن أمضى 18 عاما فيها.

وخلال كلمته وجّه "الحية"، رسالة لرئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، قائلا: "إذا كنت تهدد حماس فإن حماس تعد لاقتلاعك، ونحن نعد لك الرحيل عن أرضنا".

والأحد، قال نتنياهو، إن إسرائيل مستعدة لشن عملية عسكرية "ساحقة" بقطاع غزة ردا على إطلاق الصواريخ والبالونات المتفجرة تجاه المستوطنات المتاخمة للقطاع.

وأضاف الحية، أنه "إذا لم تُقطع العلاقة مع الاحتلال ويتوقف التنسيق الأمني، فلن يصدقنا العالم بأننا ضد صفقة القرن".

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وتابع "إننا كفلسطينيين مطالبون بأخذ موقف للتاريخ، وأن نواجه الصفقة بالقول والفعل".

وشدد على أن "الوحدة الوطنية لن تكون إلا بالاتفاق على أن الاحتلال عدو لنا، ولا مقام له على أرض فلسطين، وأن الطريق لمواجهة صفقة القرن، هي مقاومة الاحتلال بكل الوسائل".

وطالب الحية، السلطة الفلسطينية "بسحب الاعتراف من الكيان الصهيوني، ووقف التنسيق الأمني".

وقال إن "العدو لا ينفع معه إلا العمليات البطولية من دعس وطعن وتفجير".

وبشأن قضية المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلي، لفت الحية، إلى أن حركته وذراعها العسكري كتائب القسام، تعملان عليها بلا كلل ولا ملل، و"سيأتي وقت يُحرر فيه الأسرى رغم أنف السجان".

ووفق إحصائيات رسمية صدرت عن هيئة شؤون الأسرى (تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية)، بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين، حتى نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، نحو 5 آلاف و700 أسير، بينهم 42 سيدة، منهم نحو 200 طفل، وقرابة 450 معتقلا إداريا (دون تهمة).

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