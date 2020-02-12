منظمة دولية تشيد بـ"القائمة السوداء" في المستوطنات الإسرائيلية

إبراهيم الخازن/ الخليج 365

قالت منظمة إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان، الأربعاء، إن إصدار مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قائمة تضم الشركات التي تمارس أنشطة تجارية في المستوطنات الإسرائيلية خطوة جديدة نحو ضمان الشفافية للدول والشركات والمستهلكين.

وأضافت المنظمة (غير حكومية) التي تتخذ من لندن مقرا لها في بيان وصل الخليج 365 نسخة منه، أن "قائمةً كهذه يمكن أن تحد بالفعل من مشاركة الشركات في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

ونشرت الأمم المتحدة، الأربعاء، "قائمة سوداء" لـ 112 شركة تعمل في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان المحتلة، وفق إعلام عبري.

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وفي وقت سابق علق وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، على نشر "القائمة السوداء" زاعما أن "بيان المفوضية، رضوخ مخجل لضغوط دول ومنظمات تريد الإضرار بإسرائيل"، حسب المصدر ذاته.

ووصل عدد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الفلسطينية، نهاية 2019، إلى حوالي 150 مستوطنة، و128 بؤرة استيطانية (غير مرخصة إسرائيليا)، بالإضافة إلى 15 مستوطنة في مدينة القدس المحتلة.

ويعتبر المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة المستوطنات غير شرعية، ويستند إلى اتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة.

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