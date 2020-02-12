الدفاع التركية: تحييد 55 عنصرا من قوات النظام السوري بإدلب

أنقرة/ الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، عن تحييد 55 عنصرا من قوات النظام السوري، الأربعاء، حسب آخر المعلومات الواردة من عدة مصادر في إدلب.

جاء ذلك في بيان صادرعن الدفاع التركية، قالت فيه "علمنا من مصادر متنوعة في منطقة إدلب بأن عدد قوات النظام السوري الذي تم تحييدهم اليوم، وصل إلى 55 عنصرا".

وتشهد منطقة خفض التصعيد في إدلب خروقات واسعة من قبل النظام والمجموعات الإرهابية التابعة لإيران مدعومة بإسناد جوي روسي، حيث تقدم النظام وحلفاؤه في أجزاء واسعة من المنطقة وباتت قواته قريبة من السيطرة على طريق حلب - دمشق السريع.

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وفي مايو/ أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلهم إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" في إدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

ورغم تفاهمات لاحقة تم إبرامها لتثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وآخرها في يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة، ما أدى إلى مقتل أكثر من 1800 مدني، منذ 17 سبتمبر/أيلول 2018.

كما بلغ عدد النازحين قرب الحدود السورية التركية أكثر من مليون و677 ألف نازح.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.