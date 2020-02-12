متحدث أممي: مقتل 1710 مدنيين شمالي غربي سوريا منذ أبريل 2019

نيويورك/ محمد طارق/ الخليج 365- حسب مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة "استيفان دوغريك" بالمقر الدائم للمنظمة الأممية في نيويورك.
- في الفترة من 1-10 فبراير (شباط) الجاري، سجل مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حوادث قتل فيها ما لا يقل عن 85 مدنيا، من بينهم 20 امرأة و27 طفلا، معظمهم في إدلب.
أعلنت الأمم المتحدة، الأربعاء، مقتل 1710 مدنيين، بينهم 337 امرأة و503 أطفال، شمال غربي سوريا منذ بدء النظام السوري وحلفائه التصعيد العسكري في أبريل/نيسان الماضي.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة "استيفان دوغريك" بالمقر الدائم للمنظمة الأممية في نيويورك.
وقال المتحدث: "في الفترة من 1-10 فبراير (شباط) الجاري، سجل مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حوادث قتل فيها ما لا يقل عن 85 مدنيا، من بينهم 20 امرأة و27 طفلا، معظمهم في إدلب".
وأضاف: "في يناير (كانون الثاني الماضي)، سجل مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أيضا حوادث قتل فيها ما لا يقل عن 191 مدنيا، من بينهم 33 امرأة و67 طفلا".
وتابع: "تشير التقارير إلى أن حوالي 1710 مدنيين، بينهم 337 امرأة و503 أطفال، شمال غربي سوريا قتلوا منذ بدء التصعيد في أبريل (نيسان) 2019".
وفي مايو/ أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلهم إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" في إدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.
ورغم تفاهمات لاحقة تم إبرامها لتثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وآخرها في يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شنّ هجماتها على المنطقة.
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