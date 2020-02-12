لأول مرة بالأردن.. معرض لوحات حفيد السلطان العثماني "محمد رشاد"

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365
بدأ معهد يونس إمرة الثقافي التركي، في عمان الأربعاء، معرضًا هو الأول في الأردن للوحات الأمير التركي الراحل، عمر فوزي أفندي، حفيد السلطان العثماني، محمد الخامس رشاد (1844: 1918).
يستمر المعرض في المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة مدة أسبوعين، ويقام بالتعاون مع الجمعية الملكية للفنون الجميلة (حكومية)، وبرعاية من السفير التركي لدى عمان، إسماعيل أراماز.
وحضر افتتاح المعرض، وفق مراسل الخليج 365، الأمير الأردني، عاصم بن نايف، وهو ابن شقيقة الأمير التركي الراحل، عمر فوزي أفندي.
وقال مدير معهد يونس إمرة الثقافي التركي، جنكيز إر أوغلو، للأناضول، إن "معرض لوحات الأمير التركي، والتي أحضرها ابنا شقيقته الأميران الأردنيان علي وعاصم بن نايف، يقام للمرة الأولى في المملكة".
وتابع "إر أوغلو" أن "الهدف من المعرض هو التعريف بالأمير عمر فوزي، ولفت الأنظار إلى فنه التاريخي والنادر".
وأوضح أن "المعرض سيقام أيضًا في إسطنبول، بمناسبة عام التبادل الثقافي بين الأردن وتركيا، الذي بدأ مطلع العام الحالي".
وتابع: "لدينا الكثير (من الفعاليات) بهذه المناسبة (عام التبادل الثقافي بين الأردن وتركيا)، وسيُعلن عنها لاحقًا".
والأمير عمر فوزي هو الابن السادس للأمير محمد ضياء الدين، ابن السلطان محمد الخامس رشاد.
وانتقل الأمير التركي مع عائلته إلى مصر، بعد الحرب العالمية الأولى (1914: 1918)، وهناك بدأ تعلم الفنون والرسم، ثم أكمل دراسة الفنون في كلية الفنون الجميلة بجامعة بوزار في فرنسا، وكان يبلغ من العمر حينها 19 عامًا.
وتوفي الأمير عمر فوزي في العاصمة الأردنية، عام 1986، ودُفن في مقبرة العائلة بإسطنبول.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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