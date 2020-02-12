الخرطوم/ الخليج 365
اعتبرت منظمة هيومن رايتس وواتش، الأربعاء، أن الاتجاه لتسليم الرئيس المعزول عمر البشير إلى الجنائية خطوة إيجابية نحو الاتجاه الصحيح.
جاء ذلك لدى مخاطبة المدير التنفيذي لمنظمة "هيومن رايتس واتش" الحقوقية، كينيث روث في ندوة حول "العدالة الانتقالية" بجامعة الخرطوم، في العاصمة السودانية.
الثلاثاء، قال المتحدث باسم مجلس "السيادة" الانتقالي في السودان، محمد الفكي سليمان، إن التوافق بين الحكومة والحركات المسلحة في إقليم دارفور (غرب) على تسليم من صدرت بحقهم أوامر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية، يشمل البشير (1989- 2019).
وأوضح روث أن حديث الحكومة الانتقالية عن اتفاقها على مثول البشير وآخرين أمام المحكمة الجنائية الدولية خطوة إيجابية نحو الاتجاه الصحيح.
وأضاف "أنه التقى بمسؤولين بالسودان من ضمنهم رئيس الوزراء عبدالله حمدوك ورئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان وأكدوا تعاونهم مع المحكمة الجنائية".
وأشار روث إلى أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة تجاه بناء دولة القانون والديمقراطية مهمة.
وتابع: "أمام السودان فرصة كبيرة لتحقيق العدالة عبر محاكم محلية ودولية وبناء سودان جديد والسير نحو الديمقراطية ما سيؤدي لإصلاح المؤسسات العدلية".
وأصدرت المحكمة الجنائية أمرين باعتقال البشير، عامي 2009 و2010، بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية بدارفور، فيما ينفي البشير صحة الاتهامات، ويتهم المحكمة بأنها "مُسيسة".
وتتهم المحكمة الجنائية أيضا، وزير الدفاع السوداني الأسبق عبد الرحيم محمد حسين، ووالي جنوب كردفان الأسبق أحمد هارون، والزعيم القبلي، قائد إحدى المليشيات في دارفور، علي كوشيب، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر رايتس ووتش: الاتجاه لتسليم البشير للجنائية "خطوة إيجابية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.