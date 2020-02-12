بيروت / ريا شرتوني/ الخليج 365
أطلق الجيش اللبناني مساء الأربعاء، رشقات نارية باتجاه طائرة مسيرة إسرائيلية (بدون طيار)، خرقت أجواء البلاد، حسبما أفادت الوكالة الوطنية (الرسمية).
وقالت الوكالة إن "الجيش استهدف الطائرة المعادية في مقابل بلدة ميس الجبل/ محلة كروم الشراقي (أقصى الجنوب)، غير أنها غادرت أجواء البلاد دون إصابتها".
وأضافت الوكالة أنّ "الطائرة المعادية عادت إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسط انتشار أمني للجيش اللبناني وقوات الطوارئ الدولية في المحلة المذكورة".
يشار أن لبنان أسقطت طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي نهاية أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي، وهو ما أقرت به تل أبيب حينها وقالت إنها كانت "تقوم بأعمال روتينيّة لتأمين الحدود".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان.. إطلاق النار على طائرة مسيرة إسرائيلية خرقت الأجواء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.