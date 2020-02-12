البحرين.. قلق حقوقي إزاء حكم إعدام رجلين متهمين بقتل شرطي

إسطنبول/ الخليج 365

أعرب خبراء حقوقيون مستقلون في البحرين، عن قلقهم عقب إصدار حكم بإعدام رجلين متهمين بقتل شرطي في فبراير/شباط 2014.

وقال الخبراء في بيان: "السلطات البحرينية اعتقلت اثنين من مواطنيها، إثر وفاة رجل شرطة في هجوم تفجيري سنة 2014، وعقب ذلك تمت إدانتهما في ديسمبر/كانون الأول من نفس السنة".

وفي آذار/مارس 2015 صدر ضدهما حكم بالإعدام، وأيّدته محكمة الاستئناف وأكدته محكمة النقض في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، حسب البيان.

وأضاف البيان أن "وحدة التحقيقات الخاصة التابعة لمكتب النيابة العامة ووزارة العدل البحرينية، طلبت إعادة النظر في القضية بمحكمة النقض، وذلك لتوفر أدلة جديدة بما في ذلك ما يتعلق بمزاعم تعذيب تعرض له المتهمون".

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وبعد أن ألغت محكمة النقض حكم الإعدام في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، حكت محكمة الاستئناف مجددا في يناير/ كانون الثاني 2019، على الرجلين بعقوبة الإعدام.

وقال الخبراء: "نشعر بقلق عميق بشأن مزاعم تعرّض السيد محمد رمضان وحسين موسى للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة التي أجبرتهما على الاعتراف".

وطالب البيان حكومة البحرين بـ"تذكّر التزاماتها بمنع جميع أشكال التعذيب وسوء المعاملة والتحقيق فيها ومعاقبة مرتكبيها. كما دعوا إلى فرض وقف رسمي لأحكام الإعدام بهدف إلغائها بشكل كامل".

وحث الخبراء جميع السلطات المعنية على "الوقف الفوري لأي مخططات تهدف إلى تنفيذ حكم الإعدام بحق الرجلين، وضمان محاكمتهما بموجب القانون والمعايير الدولية".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.