مودريتش يفكر في الرحيل عن الريال

صحيفة الخليج الالكترونية يفكر الكرواتي لوكا مودريتش في الرحيل عن صفوف ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، في حال عودة النرويجي مارتين أوديجارد من فترة إعارته مع ريال سوسيداد.

وكشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، الأربعاء، عن وجود رغبة لدي مودريتش في مغادرة الكرة الإسبانية، من أجل خوض تحديات جديدة في دوري آخر.

ومن المتوقع أن ينتقل الدولي الكرواتي إلى ميلان أو إنتر بنهاية الموسم الحالي، على أن يحصل أوديجارد على مكانه في تشكيلة الريال القادمة.

يذكر أن أوديجارد يقدم مستوى مميز مع سوسيداد هذا الموسم، بعد انتقاله إلى صفوف النادي الباسكي بنظام الإعارة قادماً من ريال مدريد.

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