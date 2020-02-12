انتعاشة الحزم تهدد الاتفاق

صحيفة الخليج الالكترونية يستضيف فريق الاتفاق الأول لكرة القدم نظيره الحزم في مباراة لحساب الجولة الـ18 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين يوم غد الخميس، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.

ويأمل الاتفاق أن ينهض بعد انتكاسة الجولة الماضية، حينما خسر أمام مضيفه الأهلي بثلاثة أهداف بعد أن كان متقدماً بهدفين حتى الدقيقة 72، ويملك الفريق الشرقي 20 نقطة في حسابه، أبقته في المركز الـ11.

ويعد الفريق الاتفاقي من أعلى الأندية في معدلات الخسارة على مستوى مسابقة الدوري، بـ 9 هزائم خلال 17 جولة إذ يتجاوزه فريقين فقط وهما ضمك والفتح بـ10 خسائر.

من جهته، يدخل الحزم المباراة منتعشاً بانتصار عريض حققه أمام الفيحاء بأربعة أهداف في مقابل هدفين الجولة الماضية، وذلك بعد أن أقال مدربه إيسايلا، وعين البرازيلي لويز.

ويرتكز الفريق القادم من الرس في المركز العاشر بـ 21 نقطة، إذ يبحث عن فوز يقربه من مناطق الدفء أكثر، والابتعاد عن قاع الترتيب.

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