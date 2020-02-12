اخبار الخليج

رئيس الوزراء الفلسطينى يهدد بمقاضاة الشركات المذكورة فى تقرير الأمم المتحدة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الفلسطينى يهدد بمقاضاة الشركات المذكورة فى تقرير الأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هدد رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، اليوم الأربعاء، باتخاذ إجراء قانونى أمام مؤسسات دولية ضد الشركات المذكورة فى تقرير الأمم المتحدة الذى يقول إن لها علاقات تجارية مع مستوطنات إسرائيلية فى الضفة الغربية المحتلة.

وقال اشتية فى صفحته على فيسبوك "نطالب الشركات بإغلاق مقارها وفروعها فى المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية والتى تخالف بوجودها القوانين الدولية والقرارات الأممية، على الفور‪".

Advertisements

وأضاف "سنلاحق الشركات التى ورد ذكرها فى التقرير قانونيا عبر المؤسسات القانونية الدولية وعبر المحاكم فى بلادها على مشاركتها بانتهاك حقوق الإنسان فى فلسطين".

وأوضح اشتية أن الفلسطينيين سيطالبون أيضا بتعويضات عن استخدام "أراضينا المحتلة بغير وجه حق".

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء الفلسطينى يهدد بمقاضاة الشركات المذكورة فى تقرير الأمم المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا