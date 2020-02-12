شكرا لقرائتكم خبر عن ستولتنبرج: حلف الأطلسى يوافق على توسيع مهمة التدريب فى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسى، إن وزراء دفاع دول الحلف وافقوا اليوم الأربعاء على توسيع مهمته التدريبية فى العراق استجابة لطلب من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

وأضاف ستولتنبرج أن الحلف سيضطلع ببعض أنشطة التدريب التى يتولاها التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش، وهو ما يعنى أن القرار لا يتطلب بالضرورة زيادة عدد القوات الغربية بالعراق.

وقال ستولتنبرج فى مؤتمر صحفى "اليوم وزراء الحلف... وافقوا من حيث المبدأ على تعزيز مهمة حلف شمال الأطلسي. سيشمل ذلك، فى المقام الأول، الاضطلاع ببعض أنشطة التدريب التى يقوم بها التحالف الدولى حاليا".