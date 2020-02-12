الحكومة الليبية: مقتل مدني وإصابة 9 بقصف لحفتر على طرابلس

وليد عبد الله/ الخليج 365

أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية، الأربعاء، مقتل مدنيين، وإصابة 9 مدنيين جراء سقوط قذائف عشوائية أطلقتها ميليشيات خليفة حفتر على حي سكني في العاصمة طرابلس.

جاء ذلك في بيان نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، التابعة لحكومة الوفاق، المعترف بها دوليًا، على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك.

وأفاد البيان، أن "قصفا عشوائيا استهدف مقهى شعبي بطريق الشوك، القريبة من صلاح الدين، تسبب في مقتل مدني، وإصابة 9 مدنيين آخرين، بجروح بينهم 2 في حالة خطرة".

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وأضاف أن "القصف خرق جديد ومتكرر لوقف إطلاق النار، واستمرار للسجل الإجرامي لمليشيات حفتر في استهداف المدنيين والأحياء السكنية بالعاصمة".

وفي وقت سابق الأربعاء، نشر المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، على موقعه الإلكتروني، إصابة 5 مدنيين جراء سقوط قذائف عشوائية أطلقتها ميليشيات حفتر على حي مجاور لجامعة طرابلس.

وأفاد مراسل الخليج 365، أن حيي السواني (35 كلم جنوب غربي طرابلس)، وباب تاجوراء (وسط العاصمة) تعرضا، الثلاثاء، لقصف صاروخي مصدره مليشيات حفتر، دون تسجيل أي إصابات نتيجة الاستهداف.

وتشن قوات حفتر منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجومًا للسيطرة على طرابلس، مقر الحكومة الشرعية، ما أجهض جهودا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين.

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