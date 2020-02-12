بعد يومين من دعوة الوفاق.. فرنسا تدعو حفتر لزيارتها

جهاد نصر / الخليج 365

دعت فرنسا، الأربعاء، اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، إلى زيارتها.

الدعوة نقلها مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف فارنو، الذي استقبله حفتر، بمقره في مدينة بنغازي شرقي ليبيا، بحسب بيان لمكتب إعلام الأخير.

وقال المكتب الإعلامي لحفتر، وفق البيان، إن "فارنو قدم خلال اللقاء دعوة رسمية مقدمة من الرئيس إيمانويل ماكرون، لحفتر، من أجل زيارة فرنسا".

Advertisements

وحسب البيان ذاته، فإن "المسؤول الفرنسي وحفتر، بحثا سبل مكافحة الإرهاب"، دون ذكر تفاصيل أخرى.

والإثنين، نقل فارنو أيضا، إلى وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، فتحي باشاغا، دعوة رسمية من نظيره الفرنسي كريستوف كاستانير، لزيارة باريس.

جاء ذلك لدى لقاء الجانبين في مقر السفارة الفرنسية بتونس، تم خلاله مناقشة المواضيع الأمنية المتعلقة بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير القانونية، حسب وسائل إعلام ليبية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.