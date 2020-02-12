تشاووش أوغلو يهنئ الرئيس الجديد للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا

أنقرة/ الخليج 365
هنأ وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، السياسي البلجيكي هندريك دايمز، بمناسبة انتخابه رئيسا للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.
وفقا للمعلومات التي تم الحصول عليها من مصادر دبلوماسية، أجرى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو اتصالًا هاتفيًا، الأربعاء، مع هندريك دايمز هنأه، بمناسبة انتخابه رئيسا للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.
وفي 27 يناير/ كانون الثاني الماضي، جرى انتخاب دايمز، خلال الاجتماع الدوري للجمعية في مقر البرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورغ شرقي فرنسا.
وتأسس مجلس أوروبا عام 1949، ويضم 47 دولة أوروبية، وتشغل تركيا فيه صفة عضو مؤسس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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