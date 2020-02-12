33 شاحنة مساعدات تركية إلى النازحين في "إدلب"

أرضروم، أضنة/ مراسلون/ الخليج 365 أرسلت مؤسسات ومنظمات في ولايتي أضروم وأضنة التركيتيين، الأربعاء، 33 شاحنة مساعدات إنسانية إلى النازحيين السوريين في محافظة إدلب. وأرسلت ولاية أضروم وبلديتها ومنظماتها 21 شاحنة محملة بمساعدات إغاثية إلى السوريين الذين يواجهون أوضاعا مأساوية في إدلب. كما أرسل مجلس مبادرة أضنة المدنية (أهلية)، 11 شاحنة مساعادت إغاثية إلى السوريين النازحين في إدلب جراء قصف النظام السوري لمناطقهم. يأتي ذلك في ظل توتر الوضع في إدلب، جراء تصعيد قوات النظام وروسيا، بجانب المجموعات الأجنبية الإرهابية الموالية لإيران، واستيلائها على مدن وقرى داخل "منطقة خفض التصعيد"، ما أسفر عن نزوح مئات الآلاف من المدنيين نحو الحدود السورية التركية.

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