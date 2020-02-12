نتنياهو مهاجما مجلس حقوق الإنسان الأممي: متحيز وعديم التأثير

زين خليل/الخليج 365

هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي، مساء الأربعاء، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، زاعما إنه "متحيز وعديم التأثير".

جاء ذلك في تغريدات نشرها نتنياهو على تويتر، تعليقا على نشر المجلس "قائمة سوداء" لـ 112 شركة عاملة في المستوطنات الإسرائيلية.

وقال نتنياهو: "من يقاطعنا سيُقَاطع. هذه الهيئة (مجلس حقوق الإنسان) متحيزة وعديمة التأثير".

وتابع: "بدلا من أن تحاول المنظمة الاهتمام بحقوق الإنسان تحاول فقط تشويه سمعة إسرائيل".

وأضاف نتنياهو "نرفض هذه المحاولة بكل قوة واشمئزاز".

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واعتبر نتنياهو أن قطع إسرائيل علاقتها مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لم يأت من فراغ وكذلك الخطوة المماثلة التي أقدمت عليها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عام 2018.

وفي تهديد مبطن للمجلس الأممي قال نتنياهو "في السنوات الأخيرة دفعنا قوانين في معظم الولايات الأمريكية، تقضي بأنه يجب العمل بحزم ضد من يحاول مقاطعة إسرائيل".

وفي وقت سابق الأربعاء، نشرت الأمم المتحدة "قائمة سوداء" لـ 112 شركة تعمل في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان السورية المحتلة.

وقالت قناة "كان" العبرية الرسمية، إن القائمة التي أصدرتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، تشمل 94 شركة إسرائيلية، و18 شركة من 6 دول أخرى.

ويعتبر المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة المستوطنات غير شرعية، ويستند إلى اتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.