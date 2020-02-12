تركيا توجه مزيدا من التعزيزات العسكرية إلى الحدود السورية

شانلي أورفة- هطاي/ الخليج 365
وجهت القوات المسلحة التركية، مزيدا من التعزيزات العسكرية إلى وحداتها على الحدود السورية، شملت مركبات مدرعة ودبابات وقاذفات صواريخ.
وأضاف مراسل الخليج 365، استنادًا إلى مصادر عسكرية، أن قيادة اللواء المدرع العشرين في شانلي أورفة، أرسل 15 دبابة إلى الوحدات العسكرية المتمركزة على الحدود مع سوريا.
كما لفت المراسل إلى أن القوات المسلحة التركية أرسلت أيضا منصات إطلاق صواريخ إلى قضاء ريحانلي في ولاية هطاي على الحدود السورية.
وأشار المراسل أن نقل التعزيزات العسكرية جرى في ظل إجراءات أمنية مشددة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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