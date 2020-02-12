شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن العراقى يفرق تظاهرة أمام منزل محافظ بابل ويعتقل عددا من المحتجين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها، أن الأمن العراقى يفرق تظاهرة أمام منزل محافظ بابل ويعتقل عددا من المتظاهرين.
وتصاعدت حدة الاحتجاجات فى المدن والمحافظات العراقية خلال الساعات الماضية، قبيل تصويت مجلس النواب العراقى على حكومة محمد علاوى يوم الأحد المقبل، وأعاد متظاهرون عراقيون فى العاصمة بغداد إغلاق الطرق المؤدية إلى جسر السنك وساحة التحرير بالإطارات المشتعلة، بعد أن عمدت القوى الأمنية العراقية إلى فتح طرقات العاصمة صباحاً.
ودعا متظاهرون عراقيون إلى عدم الخروج خارج ساحة التحرير وسط بغداد، والالتزام بالتظاهر فى الساحات المحددة من قبل القوات الأمنية فى المناطق والمحافظات.
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