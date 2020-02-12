دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع ابل تعمل على تطوير سماعة AIRPODS PRO LITE بوزن أخف وسعر أقل ظهر على التقنية بلا حدود.

أكد تقرير جديد من Digitimes على أن شركة ابل قد بدأت العمل على تطوير إصدار جديد من السماعات اللاسلكية بعنوان AIRPODS PRO LITE، والذي يأتي بتصميم ووزن أخف من الإصدار الحالي AIRPODS PRO، مع مستوى تسعير أقل.

تستعد شركة ابل لإطلاق إصدار جديد من سماعات AirPods اللاسلكية لاحقاً هذا العام، على أن يتم الإعلان عن السماعة التي تأتي بعنوان AIRPODS PRO LITE بالتزامن مع إعلان ابل عن الجيل الجديد من أجهزة iPads، وساعة ابل الذكية، وأيضاً أجهزة iMac الجديدة.

يرتكز تقرير Digitimes على موردي شركة ابل في آسيا، ولقد أكد التقرير بالفعل على تطوير ابل لإصدار جديد من سماعة AirPods Pro، إلا أن التقرير لم يؤكد على تفاصيل هذا الإصدار.

Advertisements

قدمت شركة ابل أكثر من إصدار من سماعات AirPods اللاسلكية، حيث جاء الإصدار الأول AirPods، ومن ثم جاء الجيل الثاني من السماعة اللاسلكية، كما قدمت ابل الإصدار الحالي AirPods Pro الذي يدعم ميزة إلغاء الضوضاء، حيث يأتي فارق السعر بين الإصدار السابق مع حافظة الشاحن اللاسلكية والإصدار الجديد AirPods Pro قيمة 90 دولار.

كما يؤكد تقرير Digitimes على أن ابل بدأت العمل على إعادة تنظيم سلسلة موردي الشركة، بشكل خاص بعد إنتشار فيروس الكورونا، الذي أثر على إنتاج الكثير من المنشآت الصناعية في الصين، حيث تخطط ابل لنقل الجزء الأكبر من إنتاج الشركة إلى تايوان، كما أشار تقرير Digitimes إلى أن ابل تخطط لبدء إنتاج سماعة AIRPODS PRO LITE خلال الشهر المقبل.

المصدر

هذا الموضوع ابل تعمل على تطوير سماعة AIRPODS PRO LITE بوزن أخف وسعر أقل ظهر على التقنية بلا حدود.